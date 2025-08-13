Obavijesti

News

Komentari 1
UŽASNE BROJKE

Izrael bombardirao Gazu. Vlasti Gaze: 123 ubijenih u zadnja 24 sata, ljudi umiru i od gladi...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izrael bombardirao Gazu. Vlasti Gaze: 123 ubijenih u zadnja 24 sata, ljudi umiru i od gladi...
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Ministri vanjskih poslova 24 zemlje, uključujući V. Britaniju, Kanadu, Australiju, Francusku rekli su ovog tjedna da je humanitarna kriza u Gazi dosegla "nezamislive razine" i pozvali Izrael da dopusti neograničenu pomoć.

Izraelska vojska bombardirala je grad Gazu u srijedu uoči planiranog preuzimanja tog područja, a prema ministarstvu zdravstva Gaze u posljednja 24 sata ubijeno je 123 ljudi. Izraelska vojska je u srijedu objavila da je "odobrila" plan zauzimanja grada Gaze, najvećeg grada na palestinskom teritoriju, kao dio nove faze ofenzive usmjerene na poraz Hamasa i oslobađanje talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je ideju, koju je iznio i američki predsjednik Donald Trump, da bi Palestinci trebali napustiti to područje.

"Neće biti protjerani, bit će im dopušteno da izađu", rekao je premijer za izraelski televizijski kanal i24NEWS.

'GLAD PRED OČIMA' Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...
Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...

"Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele pomoći Palestincima trebali bi otvoriti svoja vrata i prestati nam držati lekcije."

Broj ubijenih u posljednja 24 sata najgori je u tjedan dana, čime je dodatno povećan masovni broj žrtava gotovo dvogodišnjeg rata.

Planirano izraelsko preuzimanje grada Gaze, koju je vojska te države već zauzela u ranim danima rata, vjerojatno će se dogoditi kroz nekoliko tjedana, kažu dužnosnici.

To znači da je prekid vatre još uvijek moguć iako su pregovori bili neuspješni, a sukob i dalje bjesni.

Izraelski zrakoplovi i tenkovi žestoko su bombardirali istočna područja grada Gaze, rekli su stanovnici, a mnoge kuće uništene su u naseljima Zejtun i Šedžaja tijekom noći. Bolnica Al-Ahli priopćila je da je 12 ljudi ubijeno u zračnom napadu na kuću u Zejtunu.

Tenkovi su također uništili nekoliko kuća na istoku Han Junisa na jugu Gaze, dok je u središnjem Pojasu Gaze u izraelskoj vatri ubijeno devet tražitelja pomoći u dva odvojena incidenta, rekli su palestinski liječnici. Izraelska vojska nije komentirala slučaj.

NEMA MIRA Izrael po noći bombardirao Gazu, ubijeno najmanje 11 ljudi
Izrael po noći bombardirao Gazu, ubijeno najmanje 11 ljudi

Još osam ljudi, uključujući troje djece, umrlo je od gladi i pothranjenosti u Gazi u posljednja 24 sata, priopćilo je ministarstvo zdravstva tog teritorija.

U međuvremenu glavni pregovarač Hamasa Halil Al-Hadž sastaje se u srijedu s egipatskim dužnosnicima u Kairu, a teme razgovora trebale bi biti zaustavljanje rata, isporuka pomoći i "okončanje patnje našeg naroda u Gazi", rekao je dužnosnik Hamasa Taher al-Nono u izjavi.

Dužnosnik Hamasa rekao je za Reuters da je skupina otvorena za sve ideje ako Izrael završi rat i povuče se. Međutim, "polaganje oružja prije nego što okupacija završi je nemoguće", rekao je za Reuters dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

PRIZNAT ĆE PALESTINU Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi
Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi

Ministri vanjskih poslova 24 zemlje, uključujući Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju, Francusku i Japan, rekli su ovog tjedna da je humanitarna kriza u Gazi dosegla "nezamislive razine" i pozvali Izrael da dopusti neograničenu pomoć.

Izraelske vlasti poriču odgovornost za glad, optužujući Hamas za krađu dostavljene pomoći. Kažu da su poduzeli korake za povećanje isporuka, uključujući dnevne stanke u borbama u nekim područjima i zaštićene rute za konvoje s pomoći.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter
POGLEDAJTE VIDEO

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025