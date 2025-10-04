Izrael: Danas deportiramo 137 provokatora s flotile u Tursku

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je potvrdilo informaciju o deportaciji prema Turskoj još 137 propalestinskih aktivista iz flotile za Gazu, nakon presretanja desetaka brodova u srijedu.

Flotila 'Global Sumud' presretnuta je dok se približavala obali Pojasa Gaze, gdje Izrael provodi ofenzivu žirokih razmjera u znak odmazde za neviđeni napad palestinskoga islamističkog pokreta Hamasa na izraelsko tlo 7. listopada 2023.

Izraelske su snage uhitile stotine aktivista s brodova iz flotile i oni sada čekaju na deportaciju.

"Još je 137 provokatora iz flotile Hamas-Sumud deportirano danas u Tursku", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u, dok Izrael vjeruje da flotilu podržava Hamas.

"Izrael nastoji ubrzati protjerivanje svih provokatora", dodaje se u tekstu te se precizira da "neki od njih namjerno opstruiraju legalan proces protjerivanja".

Ministarstvo je izvijestilo da su u subotu protjerani državljani Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Jordana i još nekoliko zemalja.

Turska je objavila da bi se u subotu posebnim poslijepodnevnim letom kućama trebalo vratiti 36 njezinih građana. U petak je Izrael već protjerao četvero talijanskih aktivista.

Flotila na putu za Gazu isplovila je prošli mjesec, a na njoj su bili strani političari i aktivisti, među kojima i švedska aktivistica Greta Thunberg.

Predstavili su se kao "pacifisti" kazali su da žele "probiti blokadu Gaze" i pružiti "humanitarnu pomoć opkoljenom stanovništvu koje je suočeno s glađu i genocidom".

Izraelska mornarica s presretanjem je započela već u srijedu, a izraelski je dužnosnik u četvrtak rekao da je brodovima s više od 400 ljudi onemogućen dolazak do palestinskog teritorija.