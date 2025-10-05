Obavijesti

News

Komentari 14
OGLASILI SE

Izrael: Izjave Grete Thunberg o maltretiranju u pritvoru su laži!

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Izrael: Izjave Grete Thunberg o maltretiranju u pritvoru su laži!
4
Foto: STEFANOS RAPANIS/REUTERS

'Greta se nije žalila izraelskim vlastima ni na jednu od ovih smiješnih i neutemeljenih optužbi - jer se nikada nisu ni dogodile', stoji u objavi

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je oštro odbacilo optužbe da su švedska aktivistica Greta Thunberg i drugi propalestinski aktivisti grubo tretirani u pritvoru te su njihove izjave nazvali "drskim lažima".

No krajnje desno orijentirani izraelski ministar za sigurnost, Itamar Ben-Gvir rekao je da je "ponosan što se prema 'aktivistima flotile' odnosimo kao prema pristašama terorizma". "Svi oni koji podržavaju terorizam su teroristi i zaslužuju uvjete koji su primjereni teroristima", istaknuo je. 

'TRETIRALI NAS KAO ŽIVOTINJE' Aktivisti: Gretu Thunberg su zlostavljali u Izraelu, katastrofa
Aktivisti: Gretu Thunberg su zlostavljali u Izraelu, katastrofa

Ministarstvo vanjskih poslova je u objavi na X-u u nedjelju komentiralo kako su Thunberg i ostali pritvorenici odbacili ubrzanje deportacija te su, umjesto toga inzistirali na ostanku u pritvoru.

"Greta se nije žalila izraelskim vlastima ni na jednu od ovih smiješnih i neutemeljenih optužbi - jer se nikada nisu ni dogodile", stoji u objavi.

Participants of the Global Sumud Flotilla wait to set sail towards Gaza, at the port of Bizerte
Foto: ZOUBEIR SOUISSI/REUTERS

Ben-Gvir je rekao da je posjetio brodove i da ondje nije vidio "nikakvu pomoć ni humanost". Umjesto toga je, kako je istaknuo, pronašao "paket dječje hrane i cijeli brod prepun ljudi koji se pretvaraju da su aktivisti za ljudska prava, a zapravo su stigli da bi poduprli terorizam i zabavili se na naš račun".

Kazao je i da bi aktivisti trebali "jasno osjetiti uvjete pritvora i dvaput razmisliti prije nego što se ponovno približe Izraelu".

Global Sumud Flotilla boats off Crete island, Greece, heading to Gaza
Foto: STEFANOS RAPANIS/REUTERS

U petak je izraelska mornarica presrela posljednji od 42 broda flotile Global Sumud. Privedeno je više od 400 članova posade iz desetaka zemalja, među kojima je i Greta Thunberg. Izrael je već počeo deportirati aktiviste natrag u njihove matične zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025