Od 9,25 milijuna stanovnika, Izrael je unatrag mjesec dana cijepio njih već preko dva milijuna, pri čemu preko 70 posto starijih od 60 godina, sve medicinsko i drugo izloženo osoblje i radnike. Po tome su trenutačno najuspješniji na svijetu, jer je cijepljeno 23,6 stanovnika na njih stotinu. Do početka travnja Izrael planira procijepiti 70 posto nacije starije od 16 godina.

- U trećem smo nacionalnom lockdownu dosad, kao što vam je poznato, i bilo nam je itekako jasno da što prije moramo započeti, i završiti sa cijepljenjem. Kampanjom smo ljude osvijestili da je cijepljenje ne samo nužno nego i sigurno, a cijeli proces transparentan, istaknuo je na današnjem popodnevnom brifingu za novinare iz cijeloga svijeta dr. Asher Salmon, čelni čovjek Odjela međunarodnih odnosa u izraelskom Ministarstvu zdravstva.

Vjeruju svojim liječnicima, koji nazivaju svoje pacijente radi cijepljenja

- Ako vas nazove obiteljski liječnik ili njegova medicinska sestra, odnosno pošalje vam poruku o tome da je dobro cijepiti se, to ulijeva povjerenje i sigurnost, odgovara ovaj izraelski liječnik na pitanje kako su proveli tako uspješnu kampanju u korist cjepiva. Javljaju im se, štoviše, i Izraelci koji žive drugdje u svijetu, a žele se doći cijepiti u domovinu. Interes je velik i među mladima, a općenito vlada stav da je bolje cijepiti se što prije, "za slučaj da kasnije cjepiva ne bude dovoljno za sve". Izraelska vlast razmišlja i o uvođenju "zelenih propusnica", koje će cijepljenima omogućiti slobodnije kretanje zemljom, i putovanja.

U kampanji su stručnjaci obilazili i one koji žive bez televizije i interneta, primjerice beduine u pustinjama, ili ortodoksne zajednice. Na pitanje što je pak s ljudima pod palestinskom upravom, i prozivanjem da im Izrael uskraćuje cjepivo, Salmon odgovara kako je Izraelu u interesu da se i oni cijepe što prije, jer su im prvi susjedi, pri čemu će im velike količine cjepiva stići uskoro. Vjeruje da će biti procijepljeni čak i prije nego građani u nekim europskim državama.

Cijepljenje na čak 350 lokacija, cijepi i vojska osposobljena za to

Izrael je država s puno mladoga stanovništva, jer samo je 11,6 posto starijih od 65. Procijepljenost djece tamo i inače iznosi visokih 97 posto, no i oni se suočavaju s antivakserskim stajalištima. Protiv korone djecu neće cijepiti, samo starije od 16, dok se trudnice trebaju savjetovati sa svojim liječnicima, budući da nema dovoljno spoznaja o tome šteti li plodu cjepivo, ili ne. Dosad je koronu u Izraelu preboljelo oko pola milijuna ljudi, preminulo ih je 3600, što je čak tisuću ljudi manje nego u Hrvatskoj, koja pak broji upola manje stanovnika.

Cijepljenje se u Izraelu provodi na čak 350 lokacija - na stadionima, u velikim dvoranama, šoping centrima, kaže predstavnik tamošnjeg ministartva. U procjepljivanje je uključeno i više stotina vojnika, osposobljenih za to. Cjepiva koja se čuvaju na vrlo niskim temperaturama dobavljaju triput tjedno, kako na policama ne bi predugo stajala, i propadala. Tako, na polici, cjepivo može "živjeti" maksimalno 120 sati.

Na pitanje o cijeni po kojoj su platili cjepivo, dr. Salmon odgovara kako ne zna točno o kojim je cijenama riječ no svakako je u pitanju daleko manji trošak od gubitaka u lockdownu, pa je na taj način nepotrebno kalkulirati. Izraelci će iz trećeg lockdowna početi polako izlaziti za dva tjedna. Do početka travnja bi, zahvaljujući cjepivu, mogli postići kolektivni imunitet.

U EU procijepljenost zasad najbolja u Danskoj pa u Italiji

U svijetu je dosad cijepljeno, uglavnom samo jednom, prvom dozom, ako je riječ o cjepivima u dvije doze - 32,6 milijuna stanovnika. Najviše u SAD-u, 10,28 milijuna, a onda u Kini, oko deset milijuna, tri milijuna ljudi cijepljeno je u Velikoj Britaniji. Unutar EU lider je Italija s cijepljenih 886.000 ljudi, slijedi Njemačka sa 758.000, na trećem je mjestu Španjolska s 582.000.

No kad se uzme u obzir procijepljenost na sto stanovnika, Izrael je svjetski lider sa svojih 23,6 cijepljenih, slijede Ujedinjeni Arapski Emirati s 14,1 cijepljenim, Bahrein je na trećemu mjestu s gotovo šest cijepljenih na sto stanovnika. SAD je tek peti jer je dosad cijepljen 3,1 čovjek na svakih sto. Najbolje u EU stoji Danska, koja je cijepila dvoje stanovnika na svakih sto, slijedi Italija s 1,47, pa Island, Španjolska te Slovenija, u kojoj je cijepljeno 1,18 ljudi na sto stanovnika. U Hrvatskoj je prvu dozu prvog pristiglog, Pfizerova cjepiva, dobilo zasad 0,84 ljudi na svakih sto stanovnika.

U cijelom je svijetu, prema dostupnim podacima, i prvu i drugu dozu dosad primilo samo oko 730.000 ljudi, i to 0,63 posto stanovništva u Velikoj Britaniji, 1,27 posto u Izraelu i 2,5 posto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Oni su potpuno zaštićeni od Covid-19, no ni dalje nije poznato koliko dugo će cjepivo održavati imunitet.

Do postizanja kolektivnog imuniteta ipak maske i distanca



Također, ne zna se dovoljno o tome može li cijepljena osoba virus zadržan na sluznici i dalje prenijeti drugima, što znači da ćemo sve do dovoljne procijepljenosti od oko 70 posto svjetske populacije morati jedni druge i dalje štititi maskama te distancom. Šanse da se cijepljena osoba zarazi su vrlo male, tek oko pet do deset posto, a ako se i zarazi, imunost će značajno ublažiti Covid, bolest koju virus uzrokuje. S druge strane, nitko od nas ne može znati kako će Covid-19 preboljeti ako se ne cijepi - s blagim, pa i neprimjetnim simptomima, ili teže. Niti jedno dosad izumljeno cjepivo ne štiti nas od zaraze i bolesti sto posto, ali ih u velikoj mjeri smanjuje. A cjepiva protiv Covid-19 su mnogo učinkovitija od nekih drugih, primjerice protiv gripe.