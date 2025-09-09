Obavijesti

'VELIKA SILA'

Izrael kreće u ofenzivu: Naredili potpunu evakuaciju grada Gaze

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao stanovnicima Gaze da „izađu odande“ prije planiranog izraelskog napada na grad

Izraelska vojska je u utorak naredila evakuaciju cijelog grada Gaze prije planiranog izraelskog napada. Izraelska vojska "odlučna je poraziti Hamas i djelovat će u području Gaze s velikom silom, baš kao što je to činila u cijelom pojasu“, napisao je na X-u Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik. U objavi su stanovnici Gaze pozvani da se obalnom cestom upute prema al-Mawasiju na jugu Pojasa Gaze, koji je Izrael označio kao „humanitarnu“ zonu.

Ovo je prva naredba vojske za evakuaciju cijelog grada.

Prije su takvi pozivi upućivani samo za određena područja.

U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao stanovnicima Gaze da „izađu odande“ prije planiranog izraelskog napada na grad.

Na dan kada je šest Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu, Netanyahu se zavjetovao da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska „eliminirala gnijezda terorizma“ na Zapadnoj obali i „srušila 50 terorističkih nebodera“ u Gazi u posljednja dva dana.

Ta rušenja su samo početak velike kopnene kampanje u gradu Gazi, rekao je.

"Stoga koristim ovu priliku da kažem stanovnicima Gaze, pažljivo me slušajte: Upozoreni ste; Izlazite odande!"

Grad Gaza je najveće naselje na palestinskom teritoriju i dom je za oko milijun ljudi.

Netanyahu je u nedjelju izjavio da je do sada oko 100.000 ljudi napustilo to područje.

Humanitarne organizacije upozoravaju na daljnje pogoršanje već katastrofalne situacije za civilno stanovništvo.

