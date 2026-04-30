Izrael napao flotilu u kojoj se nalazi hrvatska kapetanica: Ona je trenutno na sigurnom

U noći na 29. travnja, kako tvrdi Inicijativa za slobodnu Palestinu, došlo je do napada na brodove koji sudjeluju u flotili za Gazu, i to u međunarodnim vodama. Prema njihovim navodima, izraelske snage presrele su plovila te pritom otele posade s ukupno 22 brodice. U toj flotili nalazi se i hrvatska kapetanica Morana Miljanović. Ona nije među otetima, a njezino se plovilo trenutačno nalazi na sigurnom, unutar grčkih teritorijalnih voda. Iz Inicijative događaj opisuju kao još jedan čin državnog terorizma Države Izrael, uz tvrdnju da ta država već dvije i pol godine provodi genocid u Pojasu Gaze. Navode i da su u tom razdoblju ubijeni deseci tisuća ljudi, među kojima više od 20 tisuća djece, dok ostatak stanovništva i dalje živi bez dovoljno hrane i lijekova, pod stalnom prijetnjom novih razaranja.

Prema njihovim tvrdnjama, napad se dogodio šezdesetak nautičkih milja od grčkih teritorijalnih voda, odnosno na udaljenosti manjoj od one između Zagreba i Rijeke. Smatraju da takvo postupanje predstavlja teško kršenje međunarodnog prava mora, uključujući slobodu plovidbe zajamčenu Konvencijom UN-a o pravu mora, kao i zabranu uporabe sile protiv civilnih plovila izvan teritorijalnih voda.

- Teroristički čin Izraela izravno pogađa pravni poredak na Mediteranu i sigurnost državljana Europske unije, uključujući Republiku Hrvatsku. Toleriranje ovakvih praksi otvara prostor za normalizaciju nezakonitog presretanja civilnih brodova na otvorenom moru.

Institucije Europske unije i države članice, smatraju, trebale bi reagirati jasno i koordinirano te postaviti sljedeće zahtjeve:

1. Zahtjev za trenutačnim oslobađanjem svih zadržanih osoba i povratom njihovih brodova. Zahtjev, dakle, da im Država Izrael vrati plovila i da nastave plovidbu, a ne da ih izruče matičnim zemljama.

2. Pokretanje diplomatskih i pravnih mehanizama prema Državi Izrael.

3. Jasnu osudu presretanja civilnih plovila u međunarodnim vodama.

4. Razmatranje restriktivnih mjera u slučaju ponavljanja ovakvih postupanja.

Naglašavaju i da Republika Hrvatska ima dodatnu odgovornost jer u misiji sudjeluje njezina državljanka.

Odvjetnici Morane Miljanović i njezin tim podrške ponovno su se obratili Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, tražeći pravodobno i učinkovito djelovanje radi njezine sigurnosti. U dopisu su zatražili da Ministarstvo, u slučaju otmice, poduzme sljedeće korake:

1. postavi zahtjev za Moraninim trenutačnim puštanjem na slobodu i repatrijacijom u Republiku Hrvatsku 2. omogući trenutačan i neposredan pristup konzularnoj zaštiti

2. poduzme preventivne diplomatske aktivnosti prema relevantnim državama i međunarodnim organizacijama radi osiguranja sigurnosti Morane Miljanović kao sudionice u flotili

3. izrazi protivljenje svakom obliku zadržavanja, ispitivanja ili procesuiranja

4. poduzme odgovarajuće međunarodnopravne korake radi utvrđivanja odgovornosti i osiguravanja naknade štete

5. osigura kontinuirano praćenje situacije i pravovremeno reagiranje u slučaju incidenta 5. koordinira djelovanje s drugim državama čiji državljani sudjeluju u flotili, kao i s relevantnim međunarodnim tijelima", navodi se u priopćenju.

Kako stoji u istom dokumentu, Morana Miljanović je ranije obavijestila Ministarstvo o svojoj namjeri sudjelovanja u civilnoj humanitarnoj misiji te upozorila na moguće rizike, uključujući protupravno zaustavljanje plovila, otmice iz međunarodnih voda, lišavanje slobode i zadržavanje u izraelskim zatvorima.

- Opisane protupravne radnje predstavljaju višestruke povrede međunarodnog prava, uključujući pravo mora, zabranu uporabe sile, međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo ljudskih prava - ponavljaju odvjetnici Zrinka Golubić i Ivan Vrdoljak u današnjem dopisu. - Također ističemo kako za poduzimanje opisanih protupravnih radnji od strane izraelskih vlasti i vojske postoji osnova za individualnu kaznenu odgovornost za međunarodne zločine, kao i odgovornost Države Izrael za iste.

- Sudjelovanje Morane Miljanović u flotili motivirano je humanošću, mirotvorstvom i nenasiljem te kao takvo predstavlja djelovanje temeljeno na međunarodnom pravu koje dopušta i jamči slobodu plovidbe, osobito kada se ona ostvaruje u svrhu humanitarnih ciljeva - dodaju u pismu.