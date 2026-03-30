NAPADI U TEHERANU

Izrael napao Iran dok Trump pozdravlja 'veliki dan' borbi

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Trump je rekao da je američka vojska također napala i uništila nekoliko ključnih ciljeva u Iranu, opisujući to kao "veliki dan" i hvaleći američke snage

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su počele s napadima na ciljeve u Teheranu rano u ponedjeljak.

- IDF trenutno napada vojnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana - napisala je vojska u objavi na Telegramu bez navođenja detalja.

Oko pola sata kasnije, IDF je priopćio da je identificirao projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Izraela.

- Obrambeni sustavi rade kako bi presreli prijetnju - stoji u objavi.

Ranije je predsjednik Donald Trump rekao da je američka vojska također napala i uništila nekoliko ključnih ciljeva u Iranu, opisujući to kao "veliki dan" i hvaleći američke snage kao "najbolje i najsmrtonosnije na svijetu" u objavi na Truth Social.

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU Trump želi iransku naftu: 'Mogli bismo zauzeti Harg'. Ubijen je zapovjednik mornarice IRGC-a
Trump je rekao da su "mnoge dugo tražene mete" eliminirane, ali nije dao dodatne pojedinosti.

Izrael i Sjedinjene Države započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana krajem veljače.

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Trump želi iransku naftu: 'Mogli bismo zauzeti Harg'. Ubijen je zapovjednik mornarice IRGC-a
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Trump želi iransku naftu: 'Mogli bismo zauzeti Harg'. Ubijen je zapovjednik mornarice IRGC-a

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države

