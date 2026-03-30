Izrael napao Iran dok Trump pozdravlja 'veliki dan' borbi

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su počele s napadima na ciljeve u Teheranu rano u ponedjeljak.

- IDF trenutno napada vojnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana - napisala je vojska u objavi na Telegramu bez navođenja detalja.

Oko pola sata kasnije, IDF je priopćio da je identificirao projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Izraela.

- Obrambeni sustavi rade kako bi presreli prijetnju - stoji u objavi.

Ranije je predsjednik Donald Trump rekao da je američka vojska također napala i uništila nekoliko ključnih ciljeva u Iranu, opisujući to kao "veliki dan" i hvaleći američke snage kao "najbolje i najsmrtonosnije na svijetu" u objavi na Truth Social.

Trump je rekao da su "mnoge dugo tražene mete" eliminirane, ali nije dao dodatne pojedinosti.

Izrael i Sjedinjene Države započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana krajem veljače.