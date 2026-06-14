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BOMBARDIRANJE BEJRUTA

Izrael napao Libanon. Ima mrtvih. Iran najavio osvetu. Propadaju pregovori?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael napao Libanon. Ima mrtvih. Iran najavio osvetu. Propadaju pregovori?
Foto: Mohamed Azakir

Izrael je objavio da je bombardiranje Bejruta osveta za napad Hezbollaha na sjever Izraela. Iran bilo kakav sporazum sa SAD-om uvjetuje potpunim prekidom vatre, uključujući u Libanonu

Zamjenik čelnika iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija u nedjelju je rekao da izraelski "zločini" u južnom predgrađu libanonskog glavnog grada neće proći nekažnjeno, objavili su iranski državni mediji.

Mohamad Jafar Asadi je to kazao nakon izraelskih napada na južno predgrađe Bejruta, pri čemu Izrael tvrdi da je gađao proiransku miliciju Hezbolah.

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Ljudi bježe iz južnih predgrađa Bejruta nakon što je Netanyahu naredio napade na uporište Hezbollaha VIDEO
Ljudi bježe iz južnih predgrađa Bejruta nakon što je Netanyahu naredio napade na uporište Hezbollaha | Video: 24sata/reuters

Također, glavni pregovarač Irana je u nedjelju optužio Sjedinjene Američke Države da se ne pridržavaju svojih obećanja, nakon izraelskih napada za koje je kazao da ugrožavaju pregovore između Teherana i Washingtona, piše francuski AFP.

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"Izraelska agresija" na južno predgrađe libanonskog glavnog grada "ponovo je pokazala da Sjedinjenim Državama manjka volje ili sposobnosti da ispune svoja obećanja", požalio se Mohamad Bager Galibaf.

Iran bilo kakav sporazum sa SAD-om uvjetuje potpunim prekidom vatre, uključujući u Libanonu.

"Ako nemate ni volju ni sposobnosti da ispoštujete vaša obećanja, nema smisla razgovarati o tome da nastavimo ovim putem", dodao je utjecajan predsjednik iranskog parlamenta, što se odnosilo na aktualne pregovore.

Tri osobe poginule su u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugome takvom napadu u tjedan dana, koji je izveo Izrael, uz objašnjenje da je riječ o odmazdi za napade Hezbolaha na sjeverni Libanon.

Izrael napao u nedjelju

Troje ljudi poginulo je u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugome takvom napadu u tjedan dana, koji je izveo Izrael, uz objašnjenje da je riječ o odmazdi za napade Hezbolaha na sjeverni Libanon.

Nakon napada Iran je optužio Sjedinjene Države da ne ispunjavaju svoje obveze, a njegov glavni pregovarač, Mohamad Bager Galibaf rekao je da smatra "besmislenim nastaviti" razgovore s Amerikancima ako se ne ispune obveze.

Ovi bi napadi mogli ugroziti potpisivanje sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Donald Trump najavio je da će se ono realizirati u nedjelju.

Iran je i ranije upozorio Izrael da je ciljanje libanonskoga glavnog grada crvena linija, argument koji je korišten za opravdanje raketnih napada na hebrejsku državu prije tjedan dana.

Izrael je najavio napade "u četvrti Dahiyi u Bejrutu (...) kao odgovor na Hezbolahovu raketnu paljbu prema izraelskom teritoriju", rekao je premijer Benjamin Netanyahu u kratkoj zajedničkoj izjavi s ministrom obrane Israelom Katzom, dodavši da "Izrael neće tolerirati nikakav napad na svoj teritorij".

Izraelska vojska je istaknula da je "precizno pogodila" infrastrukturni objekt Hezbolaha, a južna predgrađa glavnoga grada smatraju se jednim od uporišta šijitskog pokreta.

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