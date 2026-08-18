Izrael napao Siriju, pa ubio šest Palestinaca u razorenoj Gazi

U izraelskom zračnom napadu u Pojasu Gaze u utorak je ubijeno najmanje šest Palestinaca, priopćili su zdravstveni dužnosnici, dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, završio bezuspješno putovanje u regiju zbog zastoja s američkim planom za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Zdravstveni radnici rekli su da je još 14 ljudi ranjeno kada je izraelski zrakoplov ispalio dva projektila na mali kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Morska luka pretvorila se u veliko izbjegličko naselje za palestinske obitelji tijekom rata koji je započeo u listopadu 2023. godine.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju Palestince kako pomažu ranjenima u kafiću i obližnjim šatorima, a na tlu se vidi krv. Neke od žrtava prevezene su u bolnicu privatnim vozilima.

Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.

Kushner, Trumpov zet, napustio je Jeruzalem u ponedjeljak bez napretka nakon dva dana razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, posrednicima i čelnicima Hamasa o tome kako poboljšati provedbu Trumpova plana za Gazu, pri čemu su i Hamas i Izrael ostali čvrsto pri svojim glavnim zahtjevima.

Nakon sastanaka, dužnosnik Trumpova tzv. Odbora za mir, koji je izradio plan, rekao je da Izrael zadržava svoje "puno pravo na samoobranu" i da neće biti "premještanja" izraelske vojske dok se Hamas ne razoruža.

Jedan izraelski dužnosnik rekao je da je Netanyahu jasno dao do znanja da će vojska nastaviti djelovati u Pojasu Gaze i da neće biti povlačenja izraelskih postrojbi.

Trump je krajem prošlog mjeseca objavio da je Hamas prihvatio plan, u kojem stoji da će ta palestinska militantna skupina postupno predati oružje kako se izraelska vojska bude povlačila iz Pojasa Gaze. Vojska bi također prekinula svoje operacije na tom području.

Netanyahu, čija vladajuća koalicija zaostaje uoči izbora u listopadu, odbio je plan, ustrajući na tome da će se vojska povući tek kada Hamas bude potpuno razoružan.

Hamas zahtijeva da se Izrael pridržava prekida vatre i povuče svoje snage iz Pojasa Gaze. Obje strane osporavaju redoslijed koraka u provedbi Trumpova plana.

Bombe u Siriji

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Siriju Tom Barrack okrivio je u utorak Izrael za zračne napade ranije tog jutra na sirijsku vojnu zračnu luku, koja se, prema navodima sirijske nevladine organizacije, obnavlja uz tursku pomoć.

Damask je osudio napad kao "neopravdanu agresiju" svog susjeda. Izrael nije odmah odgovorio na ove optužbe.

Sjedinjene Države "duboko su zabrinute" zbog "potvrđenih izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu Duhur" u pokrajini Idlibu na sjeverozapadu zemlje, rekao je Barrack, koji je ujedno i američki veleposlanik u Turskoj. Osudio je "nepotrebnu eskalaciju koja ne čini ništa za promicanje regionalne stabilnosti", ocijenio je.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je "najoštrije osudilo čin neopravdane agresije" Izraela na vojnu zračnu luku. Pozivajući se na vojni izvor, sirijska državna televizija prethodno je objavila da su izraelski zrakoplovi rano u utorak u osam udara gađali pistu zračne baze Abu Duhur, uzrokujući materijalnu štetu. Nije bilo žrtava.

Sirijska diplomacija također je pozvala međunarodnu zajednicu i Vijeće sigurnosti UN-a da zauzmu čvrst stav protiv redovitog izraelskog kršenja sirijskog suvereniteta.

Izrael je pokrenuo stotine napada na Siriju otkako je u prosincu 2024. koalicija islamističkih skupina svrgnula predsjednika Bašara al-Asada.

Također je rasporedio trupe u UN-ovoj tampon zoni koja razdvaja izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni, tvrdeći da je tamo uspostavio "sigurnu zonu" na čijem održavanju inzistira.

Zračna luka, koja je pretrpjela tešku štetu tijekom sirijskog građanskog rata, nije u funkciji od 2012., navodi sigurnosni izvor koji je razgovarao s AFP-om, a trenutačno je štite snage sirijskog ministarstva obrane.

Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava (SOHR), nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Velikoj Britaniji s velikom mrežom izvora u Siriji, ovi su se napadi dogodili nakon "posjeta turske vojne delegacije zračnoj luci posljednjih dana u sklopu aktualnih napora za njezino ponovno otvaranje".

Turska, čiji su odnosi s Izraelom izuzetno napeti od početka rata u Gazi u listopadu 2023., ključni je saveznik novih sirijskih vlasti.