Piše HINA,
Izrael odbacuje jednostrano zapadnjačko priznanje Palestine
Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je izjavilo da odbacuje "jednostranu" deklaraciju zapadnih zemalja o priznanju palestinske države

"Izrael kategorički odbacuje jednostranu deklaraciju o priznanju palestinske države koju su iznijeli Ujedinjeno Kraljevstvo i ostale zemlje", objavilo je ministarstvo. "Ova deklaracija ne promiče mir, naprotiv, dodatno destabilizira regiju i potkopava šanse za postizanje mirnog rješenja u budućnosti", dodaje se u objavi te se odluka osuđuje kao "nagradu za najveći masakr Židova od holokausta".

"Ova odluka suprotna je svakoj logici o pregovorima i traženju kompromisa između dviju strana te će dodatno od nas udaljiti željeni mir", nastavlja se.

"Žele li zemlje koje su potpisale ovu deklaraciju doista stabilizirati regiju, svoje napore moraju usmjeriti na vršenje pritiska na Hamas kako bi odmah oslobodio taoce i položio oružje", dodaje se u objavi ministarstva.

REAGIRAO Netanyahu: Država Palestina bi ugrozila postojanje Izraela
Netanyahu: Država Palestina bi ugrozila postojanje Izraela

Velika Britanija u nedjelju je izjavila da priznaje palestinsku državu nakon što Izrael nije ispunio postavljene uvjete, uključujući prekid vatre u ratu u Gazi koji uskoro puni dvije godine. "Danas, kako bi oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu", objavio je premijer Keir Starmer na X-u.

Tim korakom London se smjestio uz bok više od 140 drugih zemalja. Odluka ima simboličnu težinu jer je Velika Britanija odigrala važnu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata i dugo bila njegov saveznik.

Kanada i Australija također su u nedjelju priznale palestinsku državu, a očekuje se da će to učiniti i druge zemlje idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.

