Izrael otvara veleposlanstvo u Sloveniji. Benjamin Netanyahu oduševljen Janezom Janšom

Slovenija pod vodstvom novog-starog premijera Janeza Janše jača veze s Izraelom. Kao kruna novog smjera slovenske vanjske politike, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u srijedu će u Ljubljani svečano otvoriti prvo veleposlanstvo Izraela u Sloveniji.

Taj potez predstavlja potpuni preokret u odnosu na politiku bivše lijevo-centrističke vlade Roberta Goloba, koja je bila među najglasnijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi unutar Europske unije, nazivajući tu operaciju "genocidom" i priznajući palestinsku državu u lipnju 2024. godine, piše France24.

Pod Janšinim vodstvom, Slovenija je u kratkom roku povukla niz restriktivnih mjera. Ukinuta je zabrana uvoza proizvoda iz naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, poništen je potpuni embargo na trgovinu oružjem koji je uveden u kolovozu 2025. te je ukinuta zabrana ulaska za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i dvojicu njegovih ministara.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova opisuje Janšu kao "prijatelja Izraela", a potezi nove vlade naišli su na pohvale izraelskih dužnosnika koji su Janšu opisali kao "hrabrog vođu".

Promjena u slovenskoj politici postala je najočitija krajem kolovoza 2026., kada je Janšina vlada uložila veto na zajedničku izjavu 27 država članica Europske unije kojom se osuđuje širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Europska unija ta naselja smatra nezakonitima prema međunarodnom pravu i preprekom miru. Janšinim potezom spriječeno je da osuda postane službeni stav cijele Unije, što je izazvalo oštru javnu polemiku između premijera i slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar, koja se zalagala za poštivanje međunarodnog prava.

Ovaj potez dogodio se u vrijeme kada jedanaest europskih zemalja, zajedno s Kanadom, najavljuje bojkot proizvoda iz židovskih naselja, čime se Slovenija pozicionira kao jedan od najbližih saveznika Izraela unutar EU. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je zahvalio Janši.

"Hvala premijeru Janši na hrabrosti i jasnoći usred licemjerja EU-a", objavio je Netanyahu na mreži X.

Thank you PM Janša for your courage and clarity amidst EU hypocrisy. The EU remains silent when Turkey, a NATO member, illegally occupies half of Cyprus – an EU member! Yet when the Jewish people want to exercise their historic right to build and live in their ancestral… https://t.co/lCtX8JTZ72 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 30, 2026

Tajna služba i izbori

Janez Janša je bio u kontaktu s Giorom Eilandom, bivšim izraelskim generalom i dugogodišnjim savjetnikom privatne obavještajne tvrtke Black Cube, a slovenska obavještajno-sigurnosna služba SOVA potvrdila je da su predstavnici Black Cubea krajem 2025. i početkom 2026. više puta dolazili u Sloveniju, uključujući posjete sjedištu Janšinog SDS-a.

Istraživački novinari Mladine i drugih slovenskih medija tvrde da su se predstavnici Black Cubea 22. prosinca 2025. sastali s Janšom te da je upravo ta mreža bila povezana s tajno snimljenim razgovorima slovenskih političara i drugih osoba, čiji su se snimci pojavili u završnici kampanje za parlamentarne izbore u ožujku 2026.