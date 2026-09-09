Obavijesti

News

Komentari 1
BLACK CUBE ODRADIO POSAO?

Izrael otvara veleposlanstvo u Sloveniji. Benjamin Netanyahu oduševljen Janezom Janšom

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Izrael otvara veleposlanstvo u Sloveniji. Benjamin Netanyahu oduševljen Janezom Janšom
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova opisuje Janšu kao "prijatelja Izraela", a potezi nove vlade naišli su na pohvale izraelskih dužnosnika koji su Janšu opisali kao "hrabrog vođu"

Slovenija pod vodstvom novog-starog premijera Janeza Janše jača veze s Izraelom. Kao kruna novog smjera slovenske vanjske politike, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u srijedu će u Ljubljani svečano otvoriti prvo veleposlanstvo Izraela u Sloveniji. 

Taj potez predstavlja potpuni preokret u odnosu na politiku bivše lijevo-centrističke vlade Roberta Goloba, koja je bila među najglasnijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi unutar Europske unije, nazivajući tu operaciju "genocidom" i priznajući palestinsku državu u lipnju 2024. godine, piše France24.

LONDON UVEO SANKCIJE Izrael bijesan na V. Britaniju, zatvara konzulat u Jeruzalemu: 'Potez im je moralno izopačen'
Izrael bijesan na V. Britaniju, zatvara konzulat u Jeruzalemu: 'Potez im je moralno izopačen'

Pod Janšinim vodstvom, Slovenija je u kratkom roku povukla niz restriktivnih mjera. Ukinuta je zabrana uvoza proizvoda iz naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, poništen je potpuni embargo na trgovinu oružjem koji je uveden u kolovozu 2025. te je ukinuta zabrana ulaska za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i dvojicu njegovih ministara.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova opisuje Janšu kao "prijatelja Izraela", a potezi nove vlade naišli su na pohvale izraelskih dužnosnika koji su Janšu opisali kao "hrabrog vođu".

IZRAELSKI MEDIJ OBJAVIO TEŠKE OPTUŽBE Netanyahua upozorili da Hamas sprema masakr 7. listopada! 'Znao je, a nije napravio ništa'
Netanyahua upozorili da Hamas sprema masakr 7. listopada! 'Znao je, a nije napravio ništa'

Promjena u slovenskoj politici postala je najočitija krajem kolovoza 2026., kada je Janšina vlada uložila veto na zajedničku izjavu 27 država članica Europske unije kojom se osuđuje širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Europska unija ta naselja smatra nezakonitima prema međunarodnom pravu i preprekom miru. Janšinim potezom spriječeno je da osuda postane službeni stav cijele Unije, što je izazvalo oštru javnu polemiku između premijera i slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar, koja se zalagala za poštivanje međunarodnog prava.

Ovaj potez dogodio se u vrijeme kada jedanaest europskih zemalja, zajedno s Kanadom, najavljuje bojkot proizvoda iz židovskih naselja, čime se Slovenija pozicionira kao jedan od najbližih saveznika Izraela unutar EU. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je zahvalio Janši.

"Hvala premijeru Janši na hrabrosti i jasnoći usred licemjerja EU-a", objavio je Netanyahu na mreži X.

Tajna služba i izbori

Janez Janša je bio u kontaktu s Giorom Eilandom, bivšim izraelskim generalom i dugogodišnjim savjetnikom privatne obavještajne tvrtke Black Cube, a slovenska obavještajno-sigurnosna služba SOVA potvrdila je da su predstavnici Black Cubea krajem 2025. i početkom 2026. više puta dolazili u Sloveniju, uključujući posjete sjedištu Janšinog SDS-a. 

Istraživački novinari Mladine i drugih slovenskih medija tvrde da su se predstavnici Black Cubea 22. prosinca 2025. sastali s Janšom te da je upravo ta mreža bila povezana s tajno snimljenim razgovorima slovenskih političara i drugih osoba, čiji su se snimci pojavili u završnici kampanje za parlamentarne izbore u ožujku 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!
IMOVINSKA KARTICA

Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!

Glavinić sjeda u fotelju glavnog državnog inspektora nakon Andrije Mikulića koji je bio uhićen...
STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme
OGLASILA SE I CIVILNA ZAŠTITA

STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme

Očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje
DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!

Glavinić na funkciju u Državni inspektorat dolazi s mjesta državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026