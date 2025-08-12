Izrael po noći bombardirao Gazu, ubijeno najmanje 11 ljudi

Izraelski zrakoplovi i tenkovi nastavili su bombardirati istočna područja grada Gaze tijekom noći, ubivši najmanje 11 ljudi, rekli su u utorak svjedoci i liječnici, a vođa Hamasa Halil Al-Haja trebao bi u Kairu razgovarati o oživljavanju plana primirja koji podržava SAD.

Posljednji krug neizravnih pregovora u Kataru završio je krajem srpnja zastojem, a Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno se optužuju što nema napretka u američkom prijedlogu za 60-dnevni sporazum o primirju i oslobađanju talaca.

Izrael je od tada rekao da će pokrenuti novu ofenzivu i preuzeti kontrolu nad gradom Gazom, koji je zauzeo ubrzo nakon izbijanja rata u listopadu 2023. prije nego što se povukao. Pripadnici Hamasa su se pregrupirali i od tada vode uglavnom gerilski rat.

Nije jasno koliko bi dugo mogao trajati novi izraelski vojni upad u prostrani grad na sjeveru Gaze, koji je sada uglavnom sveden na ruševine, niti kako bi se razlikovao od ranije operacije.

No, plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za proširenje vojne kontrole nad Gazom, za koji se očekuje da će biti pokrenut u listopadu, povećao je ogorčenost širom svijeta zbog raširenog razaranja teritorija i krize gladi koja se širi među populacijom od dva milijuna ljudi u Gazi kojima su u izraelskim bombardiranjima razoreni domovi.

Također je izazvao kritike u Izraelu, a načelnik vojnog stožera upozorio je da bi to moglo ugroziti preživjele taoce i pokazati se smrtonosnom zamkom za izraelske vojnike. Također je izazvao strah od daljnjeg raseljavanja i teškoća među procijenjenih milijun Palestinaca u regiji grada Gaze.

Svjedoci i liječnici rekli su da su izraelski zrakoplovi i tenkovi ponovno preko noći napali istočne četvrti grada Gaze, ubivši sedmero ljudi u dvije kuće u predgrađu Zejtun i četiri u stambenoj zgradi u centru grada.

Na jugu enklave, pet osoba, uključujući roditelje i njihovo dijete, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Han Junisu, a četiri u napadu na izbjeglički logor u obližnjem, obalnom Mavasiju, rekli su liječnici.

Izraelska vojska u utorak je priopćila da su njihove snage "ubile desetke militanata" u sjevernoj Gazi tijekom proteklog mjeseca i uništile više tunela koje su militanti koristili u tom području.

U Gazi u 24 sata od gladi umrlo 5 ljudi, od toga dvoje djece

Još petero ljudi, uključujući dvoje djece, umrlo je od gladi i pothranjenosti u Gazi u posljednja 24 sata, priopćilo je ministarstvo zdravstva tog teritorija. Novi smrtni slučajevi povećali su broj smrtnih slučajeva od istih uzroka na 227, uključujući 103 djece, od početka rata, dodaje se.

Izrael osporava brojke smrtnih slučajeva od pothranjenosti koje je izvijestilo ministarstvo zdravstva u enklavi kojom upravlja Hamas.

Nakon napada predvođenog Hamasom 7. listopada 2023. na južni Izrael u kojemu je ubijeno 1200 ljudi i otet 251 talac, izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima u Pojasu Gaze ubila je više od 61. 000 Palestinaca, razorila je velik dio enklave do ruševina i izazvala humanitarnu katastrofu s teškom nestašicom hrane, pitke vode i sigurnog skloništa.

Netanyahu, čiji krajnje desničarski ultranacionalistički koalicijski saveznici žele potpuno izraelsko preuzimanje i ponovno naseljavanje Gaze, zavjetovao se da rat neće završiti dok se Hamas ne iskorijeni.

Palestinski dužnosnik upoznat s pregovorima o prekidu vatre rekao je da je Hamas spreman vratiti se za pregovarački stol.

Međutim, čini se da su razlike između strana i dalje velike oko ključnih pitanja, uključujući opseg bilo kakvog povlačenja izraelske vojske i zahtjeve da se Hamas razoruža, što je skupina isključila prije uspostave palestinske države.

Arapski diplomat rekao je da posrednici Egipat i Katar nisu odustali od oživljavanja pregovora i da izraelska odluka da objavi svoj novi ofenzivni plan za grad Gazu možda nije blef, već je poslužila za povratak Hamasa za pregovarački stol.