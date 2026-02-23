Izrael posvađao Milanovića i Anušića, a nije ostao dužan ni Plenković! Donosimo detalje

Službeni posjet potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Izraelu podignuo je prašinu u domaćoj javnosti te ponovno otvorio frontu između Banskih dvora i Pantovčaka. Anušić se u Tel Avivu susreo s izraelskim kolegom Israelom Katzom, a planiran je sastanak s vodećim tvrtkama iz vojne industrije te posjet Memorijalnom centru posvećenom žrtvama Holokausta Yad Vashem u Jeruzalemu.

Anušić u Izraelu

- Razgovarali smo o jačanju bilateralne suradnje na razini ministarstava te o snažnijoj povezanosti hrvatske i izraelske obrambene industrije. Naglasak je i na razmjeni iskustava i znanja, posebno u području naprednih izraelskih tehnologija. Među njima je i sustav aktivne samozaštite Trophy, integralni dio njemačkog tenka Leopard 2A8, kojima Vlada i Ministarstvo obrane opremaju Oružane snage - objavio je Anušić. Zahvalio je izraelskome ministru na izvoznoj licenciji za sustav Trophy, koji Leopard 2A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Postoji velik prostor za suradnju s izraelskom industrijom, MORH će je nastaviti razvijati u korist naših Oružanih snaga i sigurnosti Hrvatske, poručio je ministar Anušić. Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji na jugoistoku Europe te na Bliskom istoku, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska dosljedno podržavala Izrael u njegovom pravu na samoobranu i kako je Hrvatska osudila djelovanje Hamasa te Irana. Uslijedila je oštra reakcija predsjednika države Zorana Milanovića.

- Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom. I u nedavnom telefonskom razgovoru izravno sam upozorio predsjednika Vlade RH kako bi bilo kakav oblik vojne suradnje s Izraelom bio neprihvatljiv - rekao je. Budući da je potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu, gdje će se sastati s predstavnicima tvrtki izraelske obrambene industrije te predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku suradnju, vrhovni zapovjednik ponovio je kako Oružane snage neće ni ubuduće ni na koji način surađivati s izraelskom vojskom.

- Kako bi se spriječila svaka šteta za Hrvatsku, važno je istaknuti: pripadnici OSRH neće sudjelovati ni na koji način u provođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom. Takav dogovor, ugovor ili sporazum bio bi stoga neprovediv i štetan za Hrvatsku - naveo je Milanović.

Pozivao je Vladu, koja je nadležna i odgovorna za nabavu vojne opreme i oružja, da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupnju oružja i vojne opreme iz Izraela.

- Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi suradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno sudjelovanje u proizvodnji vojne opreme - zaključio je Milanović.

Anušić je, očito odgovarajući na Milanovićevu objavu, uzvratio kako je posjet organiziran na razini ministarstava te da u izaslanstvu nema predstavnika Oružanih snaga.

- Predstavnici Oružanih snaga nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici sastanaka. Vlada i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga - naveo je.

'Na sramotu Hrvatske'

Na kritike s Pantovčaka odgovorio je i premijer Andrej Plenković uz poruku da Vlada samostalno vodi svoju politiku i odlučuje o međunarodnim aktivnostima svojih članova.

- Predsjednik nema nikakve ovlasti određivati gdje će ministri i Vlada ići u posjet. Ministar Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Što se tiče obrambene politike, to nije njegov resor - uzvratio je Plenković.

Napomenio je kako Vlada sustavno ulaže u obrambeni sustav i jača vojsku.

- Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje - rekao je premijer.

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić upozorio je kako je Anušić posjetio članove Netanyahuove vlade, koja je odgovorna za genocid nad bespomoćnim Palestincima, a što pokušavaju prikazati kao obračun s Hamasovim teroristima.

- Hamas jest teroristička organizacija, ali to ne daje pravo Izraelu da se ponaša kao teroristička država, koja se osvećuje nad desecima tisuća nedužnih ljudi, većinom žena i djece. Ministar posjećuje vojsku i političare koji su odgovorni za te zločine. To je na sramotu Hrvatske - kazao je.

Ministar Aušić, koji planira posjetiti memorijalni centar žrtava Holokausta, bio je na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Nakon koncerta u intervjuu za RTL potvrdio je da je na početku pjesme "Bojna Čavoglave", na pjevačev usklik "Za dom", odvratio "spremni".

Navedeno Anušićevo priznanje, ali i izjava da "Hrvatska i Europa trebaju počivati na vrijednostima koje je Thompson jasno definirao", Pusić posjet Yad Vashemu vidi kao oblik svetogrđa.

- Mislim da posjet Anušića, zbog njegovih stavova, nije nimalo primjeren ni što se tiče Hrvatske ni Yad Vashema - zaključio je Pusić.