Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA LINIJA SUKOBA

Izrael posvađao Milanovića i Anušića, a nije ostao dužan ni Plenković! Donosimo detalje

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 3 min
Izrael posvađao Milanovića i Anušića, a nije ostao dužan ni Plenković! Donosimo detalje
6

Ministar Ivan Anušić u Tel Avivu dogovara suradnju s izraelskom vojskom, a predsjednik Zoran Milanović traži obustavu svih ugovora

Admiral

Službeni posjet potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Izraelu podignuo je prašinu u domaćoj javnosti te ponovno otvorio frontu između Banskih dvora i Pantovčaka. Anušić se u Tel Avivu susreo s izraelskim kolegom Israelom Katzom, a planiran je sastanak s vodećim tvrtkama iz vojne industrije te posjet Memorijalnom centru posvećenom žrtvama Holokausta Yad Vashem u Jeruzalemu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Anušić u Izraelu 03:28
Anušić u Izraelu | Video: MORH
POSJET IZRAELU Anušić odgovorio Milanoviću: 'Predstavnici Oružanih snaga RH nisu na sastanku u Izraelu'
Anušić odgovorio Milanoviću: 'Predstavnici Oružanih snaga RH nisu na sastanku u Izraelu'

- Razgovarali smo o jačanju bilateralne suradnje na razini ministarstava te o snažnijoj povezanosti hrvatske i izraelske obrambene industrije. Naglasak je i na razmjeni iskustava i znanja, posebno u području naprednih izraelskih tehnologija. Među njima je i sustav aktivne samozaštite Trophy, integralni dio njemačkog tenka Leopard 2A8, kojima Vlada i Ministarstvo obrane opremaju Oružane snage - objavio je Anušić. Zahvalio je izraelskome ministru na izvoznoj licenciji za sustav Trophy, koji Leopard 2A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Postoji velik prostor za suradnju s izraelskom industrijom, MORH će je nastaviti razvijati u korist naših Oružanih snaga i sigurnosti Hrvatske, poručio je ministar Anušić. Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji na jugoistoku Europe te na Bliskom istoku, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska dosljedno podržavala Izrael u njegovom pravu na samoobranu i kako je Hrvatska osudila djelovanje Hamasa te Irana. Uslijedila je oštra reakcija predsjednika države Zorana Milanovića.

storyeditor/2026-02-23/PXL_170925_138561822-1.jpg

- Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom. I u nedavnom telefonskom razgovoru izravno sam upozorio predsjednika Vlade RH kako bi bilo kakav oblik vojne suradnje s Izraelom bio neprihvatljiv - rekao je. Budući da je potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu, gdje će se sastati s predstavnicima tvrtki izraelske obrambene industrije te predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku suradnju, vrhovni zapovjednik ponovio je kako Oružane snage neće ni ubuduće ni na koji način surađivati s izraelskom vojskom.

- Kako bi se spriječila svaka šteta za Hrvatsku, važno je istaknuti: pripadnici OSRH neće sudjelovati ni na koji način u provođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom. Takav dogovor, ugovor ili sporazum bio bi stoga neprovediv i štetan za Hrvatsku - naveo je Milanović.

PREDSJEDNIKOVE KRITIKE Milanović kritizirao Anušićev posjet Izraelu: 'Naše oružane snage neće surađivati s njima!'
Milanović kritizirao Anušićev posjet Izraelu: 'Naše oružane snage neće surađivati s njima!'

Pozivao je Vladu, koja je nadležna i odgovorna za nabavu vojne opreme i oružja, da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupnju oružja i vojne opreme iz Izraela.

- Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi suradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno sudjelovanje u proizvodnji vojne opreme - zaključio je Milanović.

Anušić je, očito odgovarajući na Milanovićevu objavu, uzvratio kako je posjet organiziran na razini ministarstava te da u izaslanstvu nema predstavnika Oružanih snaga.

- Predstavnici Oružanih snaga nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici sastanaka. Vlada i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga - naveo je.

'Na sramotu Hrvatske'

Na kritike s Pantovčaka odgovorio je i premijer Andrej Plenković uz poruku da Vlada samostalno vodi svoju politiku i odlučuje o međunarodnim aktivnostima svojih članova.

- Predsjednik nema nikakve ovlasti određivati gdje će ministri i Vlada ići u posjet. Ministar Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Što se tiče obrambene politike, to nije njegov resor - uzvratio je Plenković.

Napomenio je kako Vlada sustavno ulaže u obrambeni sustav i jača vojsku.

- Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje - rekao je premijer.

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić upozorio je kako je Anušić posjetio članove Netanyahuove vlade, koja je odgovorna za genocid nad bespomoćnim Palestincima, a što pokušavaju prikazati kao obračun s Hamasovim teroristima.

- Hamas jest teroristička organizacija, ali to ne daje pravo Izraelu da se ponaša kao teroristička država, koja se osvećuje nad desecima tisuća nedužnih ljudi, većinom žena i djece. Ministar posjećuje vojsku i političare koji su odgovorni za te zločine. To je na sramotu Hrvatske - kazao je.

Ministar Aušić, koji planira posjetiti memorijalni centar žrtava Holokausta, bio je na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Nakon koncerta u intervjuu za RTL potvrdio je da je na početku pjesme "Bojna Čavoglave", na pjevačev usklik "Za dom", odvratio "spremni".

Navedeno Anušićevo priznanje, ali i izjava da "Hrvatska i Europa trebaju počivati na vrijednostima koje je Thompson jasno definirao", Pusić posjet Yad Vashemu vidi kao oblik svetogrđa.

- Mislim da posjet Anušića, zbog njegovih stavova, nije nimalo primjeren ni što se tiče Hrvatske ni Yad Vashema - zaključio je Pusić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...
KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026