HAMASU ISTJEČE VRIJEME

Izrael potvrdio da je primio tijelo još jednog taoca iz Gaze

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stoyan Nenov

Crveni križ predao je tijelo još jednog preminulog taoca iz Gaze izraelskoj vojsci, u ozračju napetosti zbog spora oko kašnjenja u povratku posmrtnih ostataka prema sporazumu o prekidu vatre između Hamasa i Izraela

Bio je to deseti preminuli talac kojeg je Izrael primio, od ukupno 28 tijela u Gazi, a Hamas je, navodeći tehničke probleme, rekao da mu je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje kako bi se ubrzao proces lociranja tijela zakopanih pod ruševinama.

Izrael je, tvrdeći da Hamas zna gdje se nalaze tijela talaca, poručio skupini da joj istječe vrijeme. Palestinska skupina rekla je da ostaje predana sporazumu o prekidu vatre i predaji tijela svih preostalih talaca.

To pitanje bacilo je sjenu na sporazum o prekidu vatre, prvu fazu plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata.

Ranije u petak, Hamas je pozvao posrednike da se zalažu za sljedeće korake u okviru primirja, među kojima ponovno otvaranje granice, dopuštanje pomoći, početak obnove enklave, uspostavu uprave i dovršetak povlačenja Izraela.

Borbe su uglavnom zaustavljene u Gazi prema Trumpovu planu, koji su podržali posrednici Egipat, Katar i Turska. Međutim, civilna zaštita Gaze u petak je priopćila da je 11 ljudi ubijeno kada su izraelske trupe otvorile vatru na vozilo jugoistočno od grada Gaze, od čega sedmero djece i tri žene.

Živi taoci, njih 20, uzeti zajedno s drugima u napadu Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. vraćeni su iz Gaze ranije ovog tjedna.

Ostali neriješeni elementi plana su i razoružanje militanata i buduće upravljanje Gazom.

