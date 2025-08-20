Obavijesti

News

Komentari 0
'AKTIVNI VOJNICI'

Izrael poziva 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu u Gazi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael poziva 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu u Gazi
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Rezervisti bi mogli biti angažirani u zrakoplovstvu, obavještajnim ili pomoćnim ulogama ili zamijeniti aktivne vojnike stacionirane izvan Gaze, rekao je dužnosnik

Izrael će pozvati 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu zauzimanja grada Gaze, premda će većina snaga koje budu djelovale u tom najvećem urbanom središtu Pojasa Gaze biti aktivni vojnici, rekao je u srijedu izraelski vojni dužnosnik. Pozivi bi mogli biti poslani u narednim danima, a rezervisti bi se trebali javiti na dužnost u rujnu, rekao je vojni dužnosnik.

"Većina vojnika koji će biti mobilizirani u ovoj novoj fazi bit će aktivni vojnici, a ne rezervisti", rekao je dužnosnik koji je razgovarao s novinarima pod uvjetom anonimnosti.

EGIPAT KAO RJEŠENJE? Stižu reakcije na najavu Izraela i Netanyahua da će okupirati Gazu - gotovo sve su negativne
Stižu reakcije na najavu Izraela i Netanyahua da će okupirati Gazu - gotovo sve su negativne

Rezervisti bi mogli biti angažirani u zrakoplovstvu, obavještajnim ili pomoćnim ulogama ili zamijeniti aktivne vojnike stacionirane izvan Gaze, rekao je dužnosnik.

Početkom ovog mjeseca izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom. Potezom se proširuju vojne operacije na ionako razorenom palestinskom teritoriju, što je izazvalo oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025