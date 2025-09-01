Izrael prijeti: Ako Greta Thunberg krene za Gazu, strpat ćemo ju u zatvor s Hamasom

Izraelski ministri pripremaju plan za pritvaranje Grete Thunberg u “terorističkim uvjetima” nakon što je švedska aktivistica u nedjelju napustila Španjolsku, pridruživši se najvećoj flotili dosad koja plovi prema Gazi. Gđa Thunberg pridružili su se Liam Cunningham, poznat po ulozi u seriji Game of Thrones, te Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone, među ostalima, u onome što su nazvali “najvećom misijom solidarnosti” u povijesti. Deseci brodova trebali bi isploviti prema Gazi iz Tunisa i drugih luka u Sredozemlju 4. rujna kako bi se pridružili flotili Global Sumud, koja ima cilj simbolično razbiti opsadu Gaze i izraziti prosvjed protiv rata i teških humanitarnih uvjeta, piše Yahoo.

Foto: Bruna Casas

No, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir planira premijeru Benjaminu Netanjahuu predstaviti plan kojim bi aktiviste pritvorili u oštrim “terorističkim” uvjetima u centrima za pritvor žena Ktzi’ot i Damon, prema izvješću jednog od najvećih izraelskih dnevnika, Israel Hayom. Plan uključuje i zapljenu desetaka plovila te njihovu pretvorbu u “pomorsku policijsku snagu”. Osobe bliske Ben-Gviru izjavile su za Israel Hayom:

Foto: Amir Cohen

- Nakon nekoliko tjedana u Ktzi’otu i Damonu požalit će zbog vremena kad su stigli ovdje. Moramo im uništiti apetit za još jednim pokušajem - tvrde cionisti. Izrael je uspostavio blokadu vodama Gaze kako bi spriječio krijumčarenje oružja Hamasu i drugim terorističkim skupinama. Isto tako optužen je da svojim ratnim planovima glede blokade stvarno potiče glad u Pojas Gaze, uskrativši humanitarnu pomoć. Prije odlaska iz luke u Barceloni, gđa Thunberg je za iransku Press TV izjavila da je svrha flotile “dostaviti humanitarnu pomoć i razbiti nezakonitu izraelsku opsadu Gaze te otvoriti 'narodni humanitarni koridor'”. Ljevičarska aktivistica istaknula je da se u misiju za rušenje opsade Gaze prijavilo više od 26 000 ljudi. Rekla je: “Ovaj projekt je dio globalnog ustanka... kada naši se vlade ne usude djelovati, narod zauzima njihovo mjesto, a njihova svirepost i njihova sudioništvo u genocidu u Gazi sada... nije nešto čega se možemo odreći.” Međunarodni sud pravde još nije odlučio čini li Izrael u Gazi genocid. Greta Thunberg također je odbacila optužbe za antisemitizam prije polaska.

Foto: Nacho Doce

- Nije antisemitski reći da ne bismo trebali bombardirati ljude, da nitko ne bi trebao živjeti u okupaciji, da svatko ima pravo živjeti u slobodi i dostojanstvu, bez obzira tko je. “Za svakog političara koji dodatno potiče genocid, ekološko i klimatsko uništenje, te daljnju kolonizaciju i fašizam, postojat će ljudi koji će eskalirati otpor tomu - pojasnila je klimatska aktivistica.

Brutalni zatvori

Zatvor Ktzi'ot je izraelski pritvorski objekt smješten u pustinji Negev, 72 kilometra jugozapadno od Be'er Sheve. To je najveći izraelski zatvorski kompleks po površini, koji se prostire na 400.000 četvornih metara. Tijekom Prve intifade, Ktzi'ot je bio lokacija najvećeg logora za pritvor kojim je upravljala izraelska vojska. Držao je tri četvrtine svih Palestinaca koje je vojska pritvorila i više od polovice svih Palestinaca uhićenih u Izraelu. Prema podacima organizacije Human Rights Watch, 1990. ondje se nalazio otprilike svaki pedeseti muškarac stariji od 16 godina iz Zapadne obale i Gaze. Među Palestincima, kamp je bio poznat kao Ansar III (arapski: أنصار3), po uzoru na sličan zatvorski kamp koji je Izrael osnovao u južnom Libanonu tijekom sukoba u južnom Libanonu (1982.–2000.).

Logor Ktzi'ot otvoren je u ožujku 1988., a zatvoren 1995. Ponovno je otvoren 2002. tijekom Druge intifade.

Godine 2021. pojavile su se video snimke na kojima se vidi kako su deseci palestinskih sigurnosnih zatvorenika prvo vezani, a zatim prisilno bačeni na betonski pod, ponekad jedni na druge, dok su stražari prolazili između njih s palicama i nasumično ih udarali. Ozlijeđeno je 15 zatvorenika, koji su ostali vezani satima. Izraelska zatvorska služba opisala je incident kao "uspostavljanje kontrole nad neredima".