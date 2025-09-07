Izrael prijeti: U slučaju priznanja Palestine odgovoriti ćemo jednostranim mjerama!

Priznaju li zapadne države Palestinu, to bi moglo primorati Izrael da poduzme "jednostrane mjere", upozorio je u nedjelju izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, nakon što su se pojavile informacije da Izrael planira anektirati dijelove okupirane Zapadne obale.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija. Velika Britanija rekla je u kolovozu da će ih slijediti ne bude li dogovoren prekid vatre u Pojasu Gaze.

"Zemlje kao što su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo koje se zauzimaju za tzv. priznanje (palestinske države) počinile su golemu pogrešku", rekao je Saar na konferenciji za novinare s danskim kolegom Larsom Løkkeom Rasmussenom u Jeruzalemu.

"Ne može se razdvojiti pitanje države od pitanja mira jer bi to još više otežalo postizanje mira", dodao je. "To će potaknuti Izrael da također poduzme jednostrane mjere", upozorio je, ne preciziravši kakve.

Priznanje Palestine bilo bi uglavnom simbolično zbog protivljenja Izraela.

Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je 4. rujna namjeru nekih zapadnih zemalja da priznaju Palestinu, upozorivši ih na mogući odgovor Izraela u obliku aneksije teritorija na Zapadnoj obali.

On ne osuđuje židovsko naseljavanje Zapadne obale.

Izrael je u kolovozu odobrio velik plan izgradnje 3400 stanova na Zapadnoj obali, što bi po međunarodnoj zajednici dovelo u pitanje održivost palestinske države.

Izraelski krajnje desni ministar Bezalel Smotrich poručio je prije europskim čelnicima da će, ako priznaju Palestinu u rujnu, Izrael anektirati cijelu Zapadnu obalu.