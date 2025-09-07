Obavijesti

News

Komentari 1
FRANCUSKA ZAUZELA STAV

Izrael prijeti: U slučaju priznanja Palestine odgovoriti ćemo jednostranim mjerama!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael prijeti: U slučaju priznanja Palestine odgovoriti ćemo jednostranim mjerama!
Foto: Ronen Zvulun

Izrael prijeti "jednostranim mjerama" ako Zapad prizna Palestinu! Macron i drugi lideri podržavaju priznanje, dok Izrael planira aneksiju Zapadne obale. Hoće li to zakomplicirati mir?

Priznaju li zapadne države Palestinu, to bi moglo primorati Izrael da poduzme "jednostrane mjere", upozorio je u nedjelju izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, nakon što su se pojavile informacije da Izrael planira anektirati dijelove okupirane Zapadne obale.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija. Velika Britanija rekla je u kolovozu da će ih slijediti ne bude li dogovoren prekid vatre u Pojasu Gaze.

"Zemlje kao što su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo koje se zauzimaju za tzv. priznanje (palestinske države) počinile su golemu pogrešku", rekao je Saar na konferenciji za novinare s danskim kolegom Larsom Løkkeom Rasmussenom u Jeruzalemu.

RAT U GAZI Hamas vozi Izraelce Gazom. Nadaju se da će tako spriječiti izraelsko bombardiranje
Hamas vozi Izraelce Gazom. Nadaju se da će tako spriječiti izraelsko bombardiranje

"Ne može se razdvojiti pitanje države od pitanja mira jer bi to još više otežalo postizanje mira", dodao je. "To će potaknuti Izrael da također poduzme jednostrane mjere", upozorio je, ne preciziravši kakve.

Priznanje Palestine bilo bi uglavnom simbolično zbog protivljenja Izraela. 

Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je 4. rujna namjeru nekih zapadnih zemalja da priznaju Palestinu, upozorivši ih na mogući odgovor Izraela u obliku aneksije teritorija na Zapadnoj obali. 

NISU NIŠTA POGODILI Palestinci lansirali dvije rakete iz Pojasa Gaze na Izrael: 'Ovo je odgovor na zločine neprijatelja'
Palestinci lansirali dvije rakete iz Pojasa Gaze na Izrael: 'Ovo je odgovor na zločine neprijatelja'

On ne osuđuje židovsko naseljavanje Zapadne obale.

Izrael je u kolovozu odobrio velik plan izgradnje 3400 stanova na Zapadnoj obali, što bi po međunarodnoj zajednici dovelo u pitanje održivost palestinske države.

Izraelski krajnje desni ministar Bezalel Smotrich poručio je prije europskim čelnicima da će, ako priznaju Palestinu u rujnu, Izrael anektirati cijelu Zapadnu obalu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.
Strava kod Zadra: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, zatvorili cestu za sav promet
HITNE SLUŽBE NA TERENU

Strava kod Zadra: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, zatvorili cestu za sav promet

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025