Obavijesti

News

Komentari 1
ŽESTOKI UDAR

Izrael u Gazi izveo napad na šefa oružanog krila Hamasa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael u Gazi izveo napad na šefa oružanog krila Hamasa
Foto: Nir Elias

Hamas nije odgovorio na zahtjev za komentar o sudbini Iza al-Din al-Hadada, vojnog zapovjednika u Pojasu Gaze otkako je Izrael u svibnju 2025. ubio zapovjednika Mohamada Sinvara

Izrael je u petak u napadu na Gazu ciljao šefa oružanog krila Hamasa, opisujući ga kao arhitekta napada 7. listopada 2023. godine.

Hamas nije odgovorio na zahtjev za komentar o sudbini Iza al-Din al-Hadada, vojnog zapovjednika u Pojasu Gaze otkako je Izrael u svibnju 2025. ubio zapovjednika Mohamada Sinvara.

Hadad je najviši dužnosnik Hamasa koji je bio meta izraelskih napada od listopadskog sporazuma postignutog uz potporu SAD-a.

Medicinski izvori iz Gaze navode da su najmanje tri osobe poginule, a 20 ih je ozlijeđeno u zračnim napadima u kojima su gađani stan i vozilo. Zasad se ne zna je li al-Hadad među poginulima, piše Reuters. 

U zajedničkoj izjavi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Israela Katza stoji da je Hadad "odgovoran za ubojstva, otmice i patnju tisuća izraelskih civila i vojnika". 

Izrael je pojačao svoje napade u Gazi u posljednjih pet tjedana, otkako su obustavljeni izraelsko-američki zračni napadi na Iran, preusmjerivši svoje snage natrag na razorenu palestinsku enklavu.

Sporazum postignut prošlog listopada zaustavio je najveće borbe u Gazi nakon dvije godine rata između Izraela i Hamasa. No napredak prema trajnom rješenju, koje uključuje povlačenje izraelskih trupa, razoružavanje militanata i obnovu razrušene enklave, nije postignut. Izraelske snage i dalje drže pod okupacijom više od polovice teritorija Gaze. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026