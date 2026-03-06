Izrael: U tijeku novi val napada na Iran i infrastrukturu...

"IDF je započeo široki val napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu", rekla je vojska u objavi na Telegramu. Izrael, koji napada Iran od subote, u četvrtak je izjavio da prelazi u sljedeću fazu oružanog sukoba.

"U ovoj fazi ćemo dodatno demontirati režim i njegove vojne sposobnosti", rekao je načelnik glavnog stožera Eyal Zamir.

Također je najavio "daljnja iznenađenja" za buduće operacije u Iranu, ne precizirajući o čemu se radi.

Iran je pokrenuo napade na ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući američke vojne baze i diplomatske urede, kao odgovor na američke i izraelske vojne napade unutar Irana.