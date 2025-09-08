Izrael upozorava: Ako se Hamas ne preda, slijedi moćni uragan

Izrael je rekao stanovnicima grada Gaze da odmah napuste grad nakon upozorenja da će pojačati zračne udare i kopnene operacije u Pojasu Gaze u "moćnom uraganu" ako Hamas ne oslobodi zadnje taoce koje drži i ne preda se.

U onome što su nazvali posljednjim upozorenjem u ponedjeljak, izraelska vojska rekla je palestinskoj militantnoj skupini da će Gaza biti uništena ako se ne razoružaju i oslobode 48 talaca.

Stanovnici kažu da su izraelske snage bombardirale grad Gazu iz zraka i raznijele stara oklopna vozila na ulicama. Hamas u međuvremenu proučava posljednji američki prijedlog primirja, dostavljen u nedjelju uz upozorenje od predsjednika Donalda Trumpa da je to Hamasu "posljednja šansa".

"Rekao sam stanovnicima grada Gaze: upozoreni ste - odlazite otamo!", rekao je premijer Benjamin Netanyahu, dodavši da je Izrael proteklih dana srušio 50 "terorističkih nebodera" u uvodu prema "kopnenoj operaciji" u gradu Gazi.

"Moćan uragan će pogoditi nebo grada Gaze danas, a krovovi nebodera terora će se zatresti", rekao je na X-u izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz.

"Ovo je posljednje upozorenje ubojicama i silovateljima Hamasa iz Gaze u luksuznim hotelima u inozemstvu: pustite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a vi ćete biti izbrisani."

Izraelske obrambene snage (IDF) bombardirale su neboder od 12 katova u središtu grada Gaze gdje su bile smještene mnoge raseljene obitelji, tri sata nakon što su pozvali one u neboderima i one u okolnim šatorima da odu.

Prema višim izraelskim dužnosnicima, prema posljednjem američkom prijedlogu Hamas bi morao vratiti preostale živuće i umrle taoce na prvi dan primirja, tijekom čega će se održati pregovori da se okonča rat.

Hamas drži poziciju da će zadržati barem nekolicinu taoca sve dok pregovori ne budu završeni. U priopćenju su naveli da su posvećeni njihovu oslobađanju, ali uz "jasnu objavu o završetku rata" i povlačenju izraelskih snaga.

Visoki dužnosnik Hamasa, Bassem Naim, rekao je u ponedjeljak da se američki prijedlog primirja svodi na "preliminarne" ideje. "Jasno je da je primarni cilj doseći odbijenicu ponude, a ne postići sporazum koji vodi do okončanja rata", rekao je u objavi na svome kanalu na Telegramu, iako nije iznio službeni stav skupine.