Obavijesti

News

Komentari 0
POSLJEDNJE UPOZORENJE

Izrael upozorava: Ako se Hamas ne preda, slijedi moćni uragan

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael upozorava: Ako se Hamas ne preda, slijedi moćni uragan
Foto: Ammar Awad

U onome što su nazvali posljednjim upozorenjem u ponedjeljak, izraelska vojska rekla je palestinskoj militantnoj skupini da će Gaza biti uništena ako se ne razoružaju i oslobode 48 talaca

Izrael je rekao stanovnicima grada Gaze da odmah napuste grad nakon upozorenja da će pojačati zračne udare i kopnene operacije u Pojasu Gaze u "moćnom uraganu" ako Hamas ne oslobodi zadnje taoce koje drži i ne preda se.

U onome što su nazvali posljednjim upozorenjem u ponedjeljak, izraelska vojska rekla je palestinskoj militantnoj skupini da će Gaza biti uništena ako se ne razoružaju i oslobode 48 talaca.

Stanovnici kažu da su izraelske snage bombardirale grad Gazu iz zraka i raznijele stara oklopna vozila na ulicama. Hamas u međuvremenu proučava posljednji američki prijedlog primirja, dostavljen u nedjelju uz upozorenje od predsjednika Donalda Trumpa da je to Hamasu "posljednja šansa".

"Rekao sam stanovnicima grada Gaze: upozoreni ste - odlazite otamo!", rekao je premijer Benjamin Netanyahu, dodavši da je Izrael proteklih dana srušio 50 "terorističkih nebodera" u uvodu prema "kopnenoj operaciji" u gradu Gazi.

UŽAS U IZRAELU FOTO Ovo je mjesto stravičnog napada u Jeruzalemu. Napadači ubili 6 ljudi. Stigao Netanyahu
FOTO Ovo je mjesto stravičnog napada u Jeruzalemu. Napadači ubili 6 ljudi. Stigao Netanyahu

"Moćan uragan će pogoditi nebo grada Gaze danas, a krovovi nebodera terora će se zatresti", rekao je na X-u izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz.

"Ovo je posljednje upozorenje ubojicama i silovateljima Hamasa iz Gaze u luksuznim hotelima u inozemstvu: pustite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a vi ćete biti izbrisani."

Izraelske obrambene snage (IDF) bombardirale su neboder od 12 katova u središtu grada Gaze gdje su bile smještene mnoge raseljene obitelji, tri sata nakon što su pozvali one u neboderima i one u okolnim šatorima da odu.

Prema višim izraelskim dužnosnicima, prema posljednjem američkom prijedlogu Hamas bi morao vratiti preostale živuće i umrle taoce na prvi dan primirja, tijekom čega će se održati pregovori da se okonča rat.

Hamas drži poziciju da će zadržati barem nekolicinu taoca sve dok pregovori ne budu završeni. U priopćenju su naveli da su posvećeni njihovu oslobađanju, ali uz "jasnu objavu o završetku rata" i povlačenju izraelskih snaga.

Visoki dužnosnik Hamasa, Bassem Naim, rekao je u ponedjeljak da se američki prijedlog primirja svodi na "preliminarne" ideje. "Jasno je da je primarni cilj doseći odbijenicu ponude, a ne postići sporazum koji vodi do okončanja rata", rekao je u objavi na svome kanalu na Telegramu, iako nije iznio službeni stav skupine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025