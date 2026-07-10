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Izrael upozorio SAD: Iran sprema atentat na Trumpa!

Piše HINA,
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Izrael upozorio SAD: Iran sprema atentat na Trumpa!
Foto: Stoyan Nenov
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Američka administracija zadnjih je tjedana često primala slična upozorenja, izvijestio je CNN

 Izrael je upozorio američku vladu da Iran navodno planira atentat na predsjednika Donalda Trumpa, izvijestili su u četvrtak CNN i Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore. Prema izvješćima, iransko vodstvo tek je nedavno sastavilo plan, čiji detalji zasad nisu poznati.

Američka administracija zadnjih je tjedana često primala slična upozorenja, izvijestio je CNN, pozivajući se na američkog dužnosnika. Međutim izraelsko upozorenje je novo i uključuje konkretan plan atentata, rekao je dužnosnik.

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Drugi američki dužnosnik rekao je CNN-u da upozorenje također može biti pokušaj utjecaja na Trumpove odluke o ratu s Iranom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno se zalagao za oštriji stav prema Teheranu i sukobio se s Trumpom oko tog pitanja.

Trump je potaknuo nagađanja o sigurnosnim problemima nakon što nije koristio novi Air Force One kako se očekivalo na povratnom letu sa samita NATO-a u Ankari.

"Ja sam prvi na iranskom popisu za odstrel", rekao je, bez daljnjeg objašnjenja.

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