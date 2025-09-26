Obavijesti

Izrael zahvalio Plenkoviću jer je Sabor odbio priznanje Palestine

Saar je početkom ovog mjeseca posjetio Zagreb, gdje je na tiskovnoj konferenciji s Grlićem Radmanom pohvalio stajalište hrvatske vlade prema njihovom ratu u Gazi

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar je u petak na društvenoj platformi X zahvalio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, kolegi Gordanu Grliću Radman i predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću jer je Sabor odbio od vlade zatražiti priznanje palestinske države.

"Želim prenijeti svoju zahvalnost premijeru @AndrejPlenkovic, ministru vanjskih poslova @grlicradman i predsjedniku parlamenta Jandrokoviću na uspješnom odbacivanju glasanja o priznanju palestinske države", napisao je Saar na engleskom jeziku.

Klub Možemo tražio je u petak da Sabor obveže Vladu da u roku od 15 dana pripremi Odluku o priznavanju države Palestine. Također je tražio da se Vladu obveže da u roku 15 dana suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, te da suspendira izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izraelu, kao i dozvole za transfer oružja toj državi preko Hrvatske, no zahtjevi su odbijeni većinom glasova.

Saar je dodao da je zahvalan Hrvatskoj što nije nagradila palestinsku militantnu organizaciju Hamas za "masakr" 7. listopada 2023.

"Hvala Puno Hrvatska!", napisao je na hrvatskom jeziku.

Saar je početkom ovog mjeseca posjetio Zagreb, gdje je na tiskovnoj konferenciji s Grlićem Radmanom pohvalio stajalište hrvatske vlade prema njihovom ratu u Gazi, stavivši Zagreb u isti krug zemalja s Njemačkom i Italijom koje nisu "podlegle Hamasovoj propagandi" i nije ih povukla francuska inicijativa o priznavanju palestinske države.

Priznavanje palestinske države, naglasio je tada Saar, ne bi prijetilo samo izraelskom postojanju već bi štetilo i regionalnoj stabilnosti i bilo bi nagrada Hamasu za napade i poticaj da nastavi.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak u New Yorku da Hrvatska treba priznati palestinsku državu, te naglasio da to nije nagrada za Palestince, već njihovo pravo, priopćeno je iz Ureda predsjednika

U posjet Hrvatskom saboru na sastanak s voditeljem Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Markom Pavićem (HDZ) i članicom tog tijela Zdravkom Bušić (HDZ) stigao je u petak poslijepodne i izraelski veleposlanik Gary Koren koji je novinarima samo kratko rekao – „vrlo sam zadovoljan rezultatima glasanja”.

