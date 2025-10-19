Izrael: 'Započeli smo niz udara na terorističke ciljeve u Gazi!'

Kao odgovor na očito kršenje sporazuma o primirju, IDF je započeo niz udara na terorističke ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze, stoji u izjavi Izraelskih obrambenih snaga.

Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja. Hamas navodi da nije bio svjestan sukoba.

