Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja
PREKRŠENO PRIMIRJE
Izrael: 'Započeli smo niz udara na terorističke ciljeve u Gazi!'
Čitanje članka: < 1 min
Kao odgovor na očito kršenje sporazuma o primirju, IDF je započeo niz udara na terorističke ciljeve Hamasa u južnom Pojasu Gaze, stoji u izjavi Izraelskih obrambenih snaga.
Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafah nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja. Hamas navodi da nije bio svjestan sukoba.
Uskoro više...
