Obavijesti

News

Komentari 2
NIGDJE SIGURNI

Izrael zaprijetio Hamasu 'gdje god bio' dok traje samit arapskih država u Kataru

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izrael zaprijetio Hamasu 'gdje god bio' dok traje samit arapskih država u Kataru
3
Foto: DEBBIE HILL

Napad 9. rujna na vođe palestinske militantne skupine u Dohi je bio značajna eskalacija izraelskog vojnog djelovanja u regiji potresenoj sukobom od upada na jug Izraela predvođenog Hamasom 7. listopada 2023

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je rekao da ne isključuje daljnje napade na čelnike Hamasa "gdje god bili" dok šefovi arapskih i islamskih država održavaju samit kako bi iskazali podršku Kataru nakon prošlotjednog napada na zaljevsku zemlju.

Napad 9. rujna na vođe palestinske militantne skupine u Dohi je bio značajna eskalacija izraelskog vojnog djelovanja u regiji potresenoj sukobom od upada na jug Izraela predvođenog Hamasom 7. listopada 2023., koji je doveo do rata u Gazi.

Israeli PM Netanyahu speaks to American legislators, in Jerusalem
Foto: DEBBIE HILL

Očekuje se da će izvanredni arapsko-islamski samit u Dohi upozoriti na to da izraelski napad i bilo kakvi drugi "neprijateljski postupci" Izraela prijete koegzistenciji i naporima da se normaliziraju veze u regiji, prema nacrtu rezolucije u koji je uvid imao Reuters.

Obraćajući se samitu, katarski emir Tamim bin Hamad al-Tani kazao je da je izraelski napad bio "kukavički i podmukao", ustvrdivši da su u trenutku napada Hamasovi čelnici proučavali američki prijedlog o prekidu vatre koji su im predstavili Katar i Egipat.

FILMSKA PRIČA Bijeg na jet-skiju od rata u Gazi. Muhammad se dokopao Europe: Iz Libije smo krenuli za Italiju...
Bijeg na jet-skiju od rata u Gazi. Muhammad se dokopao Europe: Iz Libije smo krenuli za Italiju...

Hamas je objavio da je u izraelskom napadu ubijeno petero njegovih članova, ali ne i rukovodstvo. Pripadnik katarskih snaga sigurnosti je također ubijen.

S obzirom na to da je napad izveden na tlu Katara, bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Državama, potaknuo je druge zaljevske zemlje saveznice SAD-a da zbiju redove, što je pak pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, koji su normalizirani 2020.

Govoreći pored američkog državnog tajnika Marca Rubija u Jeruzalemu, Netanyahu je rekao da Izrael još uvijek nije dobio konačno izvješće o rezultatima napada.

Rubio, Netanyahu hold joint presser in Jerusalem
Foto: Nathan Howard

Rubio će otputovati u Katar nakon svog posjeta Izraelu, rekao je viši dužnosnik američkog State Departmenta.

Rubio je pozvao Katar da nastavi imati konstruktivnu ulogu u rješavanju sukoba u Gazi, rekavši da bi mogao pomoći postići cilj oslobađanja svih 48 talaca koje se još uvijek drži u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za stanovnike Gaze.

Američki predsjednik Donald Trump je naznačio da nije zadovoljan napadom te je u nedjelju kazao da bi Izrael trebao biti oprezan.

Izrael su mnogi optužili za genocid nad Palestincima u Gazi, uključujući najveću svjetsku skupinu istraživača genocida, tijekom njegove gotovo dvije godine duge kampanje u palestinskoj enklavi u kojoj je živote izgubilo preko 64.000 ljudi, prema lokalnim vlastima.

Izrael odbacuje optužbe te se poziva na pravo na samoobranu nakon napada 7. listopada u kojem je poginulo 1200 ljudi, a oteta 251 osoba, prema izraelskim brojkama.

Katar je bio ključan posrednik u sukobu u Gazi te je optužio Izrael da potkopava izglede za mir, a Netanyahua za "državni terorizam".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'
BURNO U SABORU

UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025