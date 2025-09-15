Izrael zaprijetio Hamasu 'gdje god bio' dok traje samit arapskih država u Kataru

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je rekao da ne isključuje daljnje napade na čelnike Hamasa "gdje god bili" dok šefovi arapskih i islamskih država održavaju samit kako bi iskazali podršku Kataru nakon prošlotjednog napada na zaljevsku zemlju.

Napad 9. rujna na vođe palestinske militantne skupine u Dohi je bio značajna eskalacija izraelskog vojnog djelovanja u regiji potresenoj sukobom od upada na jug Izraela predvođenog Hamasom 7. listopada 2023., koji je doveo do rata u Gazi.

Foto: DEBBIE HILL

Očekuje se da će izvanredni arapsko-islamski samit u Dohi upozoriti na to da izraelski napad i bilo kakvi drugi "neprijateljski postupci" Izraela prijete koegzistenciji i naporima da se normaliziraju veze u regiji, prema nacrtu rezolucije u koji je uvid imao Reuters.

Obraćajući se samitu, katarski emir Tamim bin Hamad al-Tani kazao je da je izraelski napad bio "kukavički i podmukao", ustvrdivši da su u trenutku napada Hamasovi čelnici proučavali američki prijedlog o prekidu vatre koji su im predstavili Katar i Egipat.

Hamas je objavio da je u izraelskom napadu ubijeno petero njegovih članova, ali ne i rukovodstvo. Pripadnik katarskih snaga sigurnosti je također ubijen.

S obzirom na to da je napad izveden na tlu Katara, bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Državama, potaknuo je druge zaljevske zemlje saveznice SAD-a da zbiju redove, što je pak pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, koji su normalizirani 2020.

Govoreći pored američkog državnog tajnika Marca Rubija u Jeruzalemu, Netanyahu je rekao da Izrael još uvijek nije dobio konačno izvješće o rezultatima napada.

Foto: Nathan Howard

Rubio će otputovati u Katar nakon svog posjeta Izraelu, rekao je viši dužnosnik američkog State Departmenta.

Rubio je pozvao Katar da nastavi imati konstruktivnu ulogu u rješavanju sukoba u Gazi, rekavši da bi mogao pomoći postići cilj oslobađanja svih 48 talaca koje se još uvijek drži u Gazi, razoružavanju Hamasa i izgradnji bolje budućnosti za stanovnike Gaze.

Američki predsjednik Donald Trump je naznačio da nije zadovoljan napadom te je u nedjelju kazao da bi Izrael trebao biti oprezan.

Izrael su mnogi optužili za genocid nad Palestincima u Gazi, uključujući najveću svjetsku skupinu istraživača genocida, tijekom njegove gotovo dvije godine duge kampanje u palestinskoj enklavi u kojoj je živote izgubilo preko 64.000 ljudi, prema lokalnim vlastima.

Izrael odbacuje optužbe te se poziva na pravo na samoobranu nakon napada 7. listopada u kojem je poginulo 1200 ljudi, a oteta 251 osoba, prema izraelskim brojkama.

Katar je bio ključan posrednik u sukobu u Gazi te je optužio Izrael da potkopava izglede za mir, a Netanyahua za "državni terorizam".