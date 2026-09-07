Izraelci bombardirali Libanon, 11 mrtvih, među njima i djeca...

U izraelskim napadima na grad na jugu Libanona rano u ponedjeljak ubijeno je najmanje jedanaestero ljudi, uključujući dvoje djece i dva medicinara, izvijestila je libanonska državna novinska agencija.

Izrael je posljednjih dana pojačao bombardiranje južnog Libanona unatoč primirju iz lipnja koje je trebalo zaustaviti borbe između izraelske vojske i libanonske militantne skupine Hezbolah. Najmanje sedmero ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u nedjelju.

Neposredno nakon ponoći, izraelski ratni zrakoplovi pogodili su stambenu zgradu u gradu Kfar Ruman na jugu Libanona, ubivši devet osoba, uključujući dvoje djece, i ranivši još pet.

U odvojenom izraelskom napadu dronom na civilno vozilo u gradu ubijena su dva medicinara, navodi libanonska državna novinska agencija.

Napadi na grad dogodili su se bez izraelskog upozorenja na evakuaciju. Izraelska vojska nije odmah odgovorila na Reutersova pitanja o napadima, uključujući je li bila svjesna prisutnosti medicinara i djece na mjestima napada i zašto nije izdano upozorenje na evakuaciju.

Glasnogovornik izraelske vojske izdao je zasebno upozorenje na evakuaciju neposredno nakon 2 ujutro po lokalnom vremenu za područja oko zgrade u drugom gradu na jugu Libanona gdje su, kako se navodi, napadnuti objekti Hezbolaha.

U izraelskim napadima na Libanon poginulo je više od 4.300 ljudi otkako je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. ožujka, dva dana nakon početka američkih i izraelskih napada na Iran, što je izazvalo izraelsku zračnu i kopnenu ofenzivu.

Primirje je dovelo do dramatičnog smanjenja nasilja, ali izraelske trupe koje okupiraju dijelove južnog Libanona nastavile su uništavati sela u samoproglašenoj sigurnosnoj zoni. Izraelska vojska nastavila je izvoditi napade i unutar zone i sjeverno od nje, uglavnom bez upozorenja na evakuaciju.