Izraelci pohvalili hrvatsku Vladu pa naglasili: 'Niste podlegli francuskoj inicijativi o Palestini'

Izrael je pohvalio stajalište hrvatske Vlade prema njihovom ratu u Gazi, stavivši Zagreb u isti krug zemalja s Njemačkom i Italijom koje nisu "podlegle Hamasovoj propagandi" i nije ih povukla francuska inicijativa o priznavanju palestinske države.

"Želio bih pohvaliti te zemlje, Hrvatska je među njima, koje se nisu dale povući u francusku inicijativu. One su razumjele da to nije nešto što će nas približiti miru, stabilnosti i sigurnosti", rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, na zajedničkoj konferenciji za novinare s hrvatskim šefom diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom.

"Zemlje kao Hrvatska, Njemačka i Italija su pravedne zemlje koje doprinose humanitarnim pitanjima", rekao je, za razliku od zemalja koje iniciraju unilateralne odluke poput Francuske ili Španjolske.

Oni koji su pod utjecajem Hamasove propagande, poput Španjolske, "samo doprinose destabilizaciji na Bliskom istoku", naglasio je Saar.

"Za mir važno je nastaviti tim putem kao Hrvatska, Njemačka i Italija, koje razumiju da će mir biti postignut u bilateralnom kontekstu, a ne jednostranim odlukama."

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija.

U svjetlu izraelskog rata u Gazi palestinsku državu su među ostalima priznale Irska, Norveška, Španjolska i Slovenija.

Priznavanje palestinske države, naglasio je Saar, ne bi prijetilo samo izraelskom postojanju već bi štetilo i regionalnoj stabilnosti i bilo bi nagrada Hamasu za napade i poticaj da nastavi.

"Ta inicijativa ne bi nas dovela bliže miru i sigurnosti već suprotno, samo bi destabilizirala regiju. Ako želimo napredak mora doći do deradikalizacije palestinskog društva i političkog sustava. I samo u bilateralnom kontekstu možemo doći bliže miru, stabilnosti i sigurnosti na Bliskom istoku."

"Mi nismo započeli rat", naglasio je izraelski šef diplomacije, pojasnivši da je Izrael napadnut s više frontova, spomenuvši libanonski Hezbolah, jemenske hutiste, šijitske milicije iz Iraka i palestinske teroriste iz Judeje i Samare, "kao što smo vidjeli jučer", mislivši na napad radikalnih islamista u Jeruzalemu u kojem je poginulo 6 jljudi.

"Ubojice su došli iz Palestinske samouprave i došli su ubiti Židove", kazao je.

'Glava zmije je Iran'

Saar je ponovno istaknuo da je "glava zmije Iran koji nas je napao dvaput".

Izraelski ministar ponovio je da rat "može završiti sutra", ali za to postoje dva jednostavna zahtjeva: da se svi taoci kojih je u Gazi još 48 vrate, te da Hamas položi oružje.

Saar je izrazio zahvalnost Grliću Radmanu za njegov posjet Izraelu nakon krvavog napada Hamasa 7. listopada 2023., i rekao da Izrael cijeni hrvatske napore za mir i napore vezane uz borbu protiv terorizma.

Grlić Radman kazao je da se Hrvatska zalaže za dvodržavno rješenje "ali samo kao rezultat dijaloga i mirovnog procesa", rekavši da su ostalo samo "simbolični činovi bez sadržaja" i "političke parole".

"Vlada RH je na stajalištu da su dijalog i dvodržavno rješenje jedini put naprijed, a RH je spremna pomoći procesima koji bi doprinijeli trajnom miru i stabilnosti na Bliskom istoku."

Dodao je da je prenio izraelskom šefu diplomacije "zabrinutost zbog teške humanitarne situacije u Gazi i naglasio važnost oslobađanje svih izraelskih talaca kao i pravo na sigurnost Izraela."

Saar je kazao da "radikalne terorističke zemlje nisu samo izraelski problem. To je problem i za Palestince, i za regionalnu stabilnost", i one ne bi trebale postojati.

U Gazi je došlo do velike promjene na terenu, naglasio je.

"Znam da to nije nešto što čujete u zapadnim medijima koji su često pod utjecajem Hamasovih laži. Ali olakšali smo rute, pustili humanitarne koridore, velike količine bazičnih proizvoda su ušle u Gazu".

Saar je na pitanje o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanović koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, pozdravio "odgovorne zemlje i vlade koje su odgovorno djelovale" među kojima je i Hrvatska uz Njemačku i Italiju jer imaju uravnotežen pristup.

One koje koriste slogane ili služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne, rekao je. "Pokušati diktirati kraj sukoba preko nas nije pošteno. Hrvatska ili bilo koja druga zemlja ne bi to voljele sebi, i to se neće dogoditi."

Rekao je da su Izrael napali i "neki političari u prijateljskim zemljama."

"Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo šta se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe."

Izrael se više puta suočio s optužbama za genocid zbog svojih vojnih akcija u Pojasu Gaze.

Izrael odbacuje optužbe, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon smrtonosnog napada Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi i otet 251 talac, prema izraelskim podacima.

Vjeruje se da je u Gazi još 48 talaca te da je 20 od njih još uvijek živo.

Prema ministarstvu zdravstva Gaze, u izraelskoj vojnoj kampanji poginule su 64.000 ljudi.