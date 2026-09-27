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NAPAD U GAZI

Izraelci tvrde da su likvidirali muškarca koji je oteo dvoje ljudi s festivala 7. listopada

Piše HINA,
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Izraelci tvrde da su likvidirali muškarca koji je oteo dvoje ljudi s festivala 7. listopada
Foto: Mahmoud Issa
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Saher Sakr, za kojeg izraelska vojska tvrdi da je vozio motocikl na kojem su oteti Noa Argamani i Avinatan Or, poginuo je u zračnom napadu na Nuseirat

Izraelska vojska u nedjelju je objavila da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca i njihovu odvođenju u Pojas Gaze 7. listopada 2023. 

Saher Sakr poginuo je u subotu u izraelskom zračnom napadu na Nuseirat u središnjem dijelu obalnog pojasa, što je potvrdila i bolnica Al-Aksa u Pojasu Gaze. U napadu su ozlijeđene još tri osobe. I izvori unutar terorističke organizacije Hamas kazali su da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca prije gotovo tri godine.

Izraelska vojska potvrdila je palestinska izvješća prema kojima je Sakr upravljao motociklom na kojemu su oteti Izraelka Noa Argamani i njezin dečko Avinatan Or. U posljednje je vrijeme sudjelovao u planiranju novih napada te je stoga ubijen "kako bi se uklonila prijetnja koju je predstavljao", priopćila je vojska.

Sudbina mlade žene, otete s Nova glazbenog festivala u Izraelu i odvedene na obližnje obalno područje izazvala je val suosjećanja u cijelom svijetu. Snimka na kojoj je teroristi odvoze na motociklu, dok ona očajnički doziva upomoć tada se dijelila na društvenim mrežama.

U lipnju 2024. postrojba izraelskih specijalnih snaga oslobodila je Argamani iz zatočeništva Hamasa zajedno s još troje talaca.

Vojska je izvijestila da su u sklopu operacije izbili žestoki sukobi s naoružanim Palestincima. Prema podacima zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa poginula su 274 Palestinca, no ti podaci uključuju i borce i civile.

Prošle je godine Argamani govorila pred UN-ovim Vijećem sigurnosti te je opisala užasne uvjete u kojima je bila zatočena.

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