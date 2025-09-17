Izraelska je vojska ušla u Gazu. EU sprema sankcije Izraelu

UHITILI 40 LJUDI

Najmanje 40 ljudi uhićeno je u utorak tijekom izraelskih racija na okupiranoj Zapadnoj obali, priopćilo je Palestinsko društvo za zatvorenike. Dodali su da su izraelski vojnici na terenu provodili i ispitivanja.

Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Demokratski senator Chris Coons, dugogodišnji pristaša Izraela i bliski saveznik bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, usprotivio se izraelskom planu zauzimanja grada Gaze. Rekao je kako je "ta invazija pogreška".