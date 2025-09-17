Obavijesti

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Izraelska je vojska ušla u Gazu. EU sprema sankcije Izraelu

Piše 24sata, Hina,
Izraelska je vojska ušla u Gazu. EU sprema sankcije Izraelu
Izraelska vojska tenkovima je ušla u Gazu čime je započeo kopnenu invaziju. Tisuće ljudi su natjerali na bijeg. Europska komisija danas glasa o uvođenju carina i sankcija Izraelu

STIŽU REAKCIJE

Nakon što je izraelska vojska ušla u Gazu, reagirala je i Europska unija. Europska komisija bi danas trebala glasovati o uvođenju carina i sankcija Izraelu. 

UHITILI 40 LJUDI

Najmanje 40 ljudi uhićeno je u utorak tijekom izraelskih racija na okupiranoj Zapadnoj obali, priopćilo je Palestinsko društvo za zatvorenike. Dodali su da su izraelski vojnici na terenu provodili i ispitivanja.

24sata
Demokratski senator Chris Coons, dugogodišnji pristaša Izraela i bliski saveznik bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, usprotivio se izraelskom planu zauzimanja grada Gaze. Rekao je kako je "ta invazija pogreška". 

