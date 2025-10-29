Obavijesti

Izraelska vojska izvela ciljani napad na sjeveru Pojasa Gaze

Piše Hina,
Izraelska vojska izvela ciljani napad na sjeveru Pojasa Gaze
Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Stanovnici grada Gaze rekli su da su čuli eksploziju na sjeveru Gaze i uočili stup dima...

Izraelska vojska objavila je u srijedu da je izvela "ciljani" napad na skladište oružja u području Beit Lahije na sjeveru Pojasa Gaze. Vojska je ranije u srijedu priopćila da je nastavila provoditi sporazum o primirju u Gazi nakon niza napada diljem enklave koje je objasnila kao odgovor na Hamasovo kršenje primirja.

Stanovnici grada Gaze rekli su da su čuli eksploziju na sjeveru Gaze i uočili stup dima.

SNAŽNI UDARI Netanyahu naredio izraelskoj vojsci: 'Snažno napadnite Gazu'
Netanyahu naredio izraelskoj vojsci: 'Snažno napadnite Gazu'

Američki predsjednik Donald Trump naglasio je da je unatoč novom nasilju prekid vatre i dalje na snazi, rekavši da ga "ništa neće ugroziti".

Dodao je da je Hamas obećao poslušnost.

