Izraelska vojska izvela ciljani napad na sjeveru Pojasa Gaze

Izraelska vojska objavila je u srijedu da je izvela "ciljani" napad na skladište oružja u području Beit Lahije na sjeveru Pojasa Gaze. Vojska je ranije u srijedu priopćila da je nastavila provoditi sporazum o primirju u Gazi nakon niza napada diljem enklave koje je objasnila kao odgovor na Hamasovo kršenje primirja.

Stanovnici grada Gaze rekli su da su čuli eksploziju na sjeveru Gaze i uočili stup dima.

Američki predsjednik Donald Trump naglasio je da je unatoč novom nasilju prekid vatre i dalje na snazi, rekavši da ga "ništa neće ugroziti".

Dodao je da je Hamas obećao poslušnost.