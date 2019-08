Izraelska vojska je ubila četiri palestinska militanta na granici

Izraelske snage ubile su četiri palestinska militanta u blizini granice s Pojasom Gaze, objavila je izraelska vojska.

Muškarci su bili naoružani automatskim puškama, protutenkovskim raketama i ručnim granatama od kojih je jedna bačena na izraelske vojnike, objavila je vojska na Twitteru.

We just identified a number of terrorists from Gaza approaching Israel, armed with AK-47 assault rifles, RPG grenade launchers & grenades—one of which was thrown. Once one of the terrorists crossed into Israel, our troops opened fire.



The terrorists were neutralized.