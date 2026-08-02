Izraelske snage ubile u Gazi 18 Palestinaca, primirje u zastoju

Izraelske su snage drugi dan zaredom u nedjelju gađale Gazu, ubivši najmanje 18 Palestinaca, rekli su liječnici, unatoč najavi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o napretku u naporima za provedbu sporazuma o prekidu vatre od prošle jeseni.

Trumpova tvrdnja od četvrtka da su palestinski militanti Hamasa i druge naoružane skupine pristali na razoružavanje potaknula je nade u prekretnicu u naporima za okončanje sukoba.

U nedjelju je izraelski ministar energetike Eli Cohen za izraelski vojni radio rekao da nije postignut dogovor o zaustavljanju napada na Gazu te da se čini potrebnim da Izrael, koji već kontrolira 70 posto te enklave, preuzme potpunu kontrolu nad njom ako se Hamas ne razoruža.

"U sporazumu koji smo potpisali sa Sjedinjenim Državama, naš je stav da se Hamas mora raspustiti. To je prvo što se mora dogoditi", dodao je.

Široki napadi

U napadima na Deir al-Balah ubijene su najmanje četiri osobe, a u odvojenom napadu ranjeno je pet osoba i zapaljeni su neki šatori u Mavasiju blizu Han Junisa, prema palestinskim službama.

Par i njihov devetogodišnji sin ubijeni su u napadu na kuću u Mavasiju, rekli su palestinski dužnosnici. Još jedan par s djetetom i četiri osobe ubijene su u gradu Gazi, rekli su liječnici. Jedna osoba ubijena je u blizini Džabalije na sjeveru Gaze, rekli su palestinski dužnosnici.

Izraelska vojska priopćila je da je napad u Deir al-Balahu bio usmjeren na dva zapovjednika Hamasovih elitnih snaga "Nuhba".

Trumpov Odbor za mir, tijelo pod vodstvom SAD-a koje nadzire primirje, objavio je u petak plan od 15 točaka koji utvrđuje završne korake za provedbu sporazuma.

Nickolay Mladenov, glavni izaslanik Odbora za mir za Gazu, rekao je u objavi na X-u da surađuje sa stranama, posrednicima i regionalnim partnerima kako bi se "deeskalirala situacija i stvorio prostor za punu provedbu predsjednikova plana".

"Postizanje trajnog mira je teško, ali ostvarivo ako svi ulože maksimalne napore", rekao je Mladenov.

Najmanje 1230 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima od postignutog primirja u listopadu, prema zdravstvenim vlastima Gaze. Hamas ne otkriva broj poginulih u ratu. Četiri izraelska vojnika ubijena su u istom razdoblju, prema izraelskim podacima.

Hamas: Pokazali smo fleksibilnost

Hamas je rekao da Izrael mora zaustaviti napade u Gazi i povući svoje trupe, u skladu s drugim ključnim uvjetima sporazuma o prekidu vatre, prije nego što pristane predati oružje novom palestinskom tijelu imenovanom za upravljanje Gazom.

Visoki dužnosnik Hamasa rekao je u nedjelju da je skupina pokazala "značajnu fleksibilnost", ali je optužio Izrael da želi nametnuti de facto situaciju na terenu intenziviranjem svojih napada.