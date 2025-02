Nakon 500 dana pakla: 'Nadao se da će vidjeti suprugu i kćeri. Nije znao da su ih ubili u kibucu'

Za izraelske taoce, Eli Sharabija i Or Levyja, koji su oslobođeni u subotu, patnja nije završila nakon njihova puštanja. Vidno neuhranjeni, samo sat vremena nakon oslobođenja, saznali su da su njihove obitelji, koje su jedva čekali ponovno zagrliti, ubijene. Tijekom njihovog javnog oslobađanja jedan od izraelskih talaca, Eli Sharabi, rekao je okupljenima, kako piše CNN, da se nada da će vidjeti svoju suprugu Lianne te kćeri Noiyu i Yahel. No, one su ubijene u kibucu Be'eri tijekom napada na jug Izraela 7. listopada koji je predvodio Hamas. Eli Sharabi stravičnu vijest saznao je tek po povratku u Izrael. Međutim, čini se da je Sharabi znao da je njegov brat Yossi, kojeg je Hamas također uzeo kao taoca, nakon toga umro u Gazi, gdje se, prema informacijama izraelske vojske, njegovo tijelo nalazi.

Sharabi i Levy te njihove obitelji živjeli su u kibucu, gdje je više od sto ljudi ubijeno tijekom napada 7. listopada. Sharabijeva nećakinja ranije je govorila o tome koliko su te dvije obitelji bile bliske. Za razliku od Sharabija, Or Levy sumnjao je da je njegova supruga Einav umrla, ali nije bio siguran jer nije imao pristup medijima tijekom vremena u zatočeništvu. Levy je bio na glazbenom festivalu Nova 7. listopada kada je otet, a u napadu je ubijena njegova supruga Einav.

Nakon što je u subotu pušten na slobodu, Levyjeva majka rekla je da je pitao za svoju ženu dok je bio u bolnici Sheba, gdje se ponovno susreo s članovima obitelji.

- Nije znao. Pretpostavljao je i pitao, a mi smo mu rekli- rekla je Levyjeva majka. No, dočekao ga je sin Almog koji je u trenutku kada mu je otac odveden u zatočeništvo imao samo dvije godine.

Trojica muškaraca oslobođena su u petoj rundi razmjene između Hamasa i Izraela. Dan kasnije, Izrael je oslobodio 183 palestinska zatvorenika koji su trebali biti oslobođeni prema sporazumu, od kojih je 18 služilo doživotnu kaznu. Očekuje se da će ukupno 33 izraelska taoca biti oslobođena u sklopu prve faze sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 19. siječnja i trebao bi trajati šest tjedana.

No, loš tretman u zatočeništvu, potaknuo je obitelj kojima je Hamas ubio sina da pozovu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa da ubrzaju proces oslobađanja talaca, odbacujući višefazni pristup sporazumu koji su dogovorili Izrael i Hamas.