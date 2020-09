Izraelski arheolozi u Jeruzalemu pronašli veličanstvenu palaču

<p>Izraelski arheolozi u Jeruzalemu su pronašli veličanstvenu palaču iz razdoblja biblijskoga Kraljevstva Jude, piše <strong>BBC. </strong></p><p>Pažljivo isklesane kamene strukture s brojnim detaljima i ostali predmeti pronađeni su na oko tri kilometra južno od Staroga grada Jeruzalema. Arheolozi smatraju da su neki predmeti uredno zakopani u zemlju, no da nije jasno zbog čega je to učinjeno.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Pogledajte video: Palača u Jeruzalemu</h2><h2>Pogled na Davidov grad</h2><p>Pretpostavlja se da je palača izgrađena između osmog i sedmog stoljeća prije nove ere.</p><p>Među ostacima otkrivenim u današnjoj četvrti Istočni Talpiot, poznatom i kao Armon Hanatziv, pronađena su tri bogato ukrašena kamena kapitela i ostaci raskošnih okvira prozora.</p><p>"Kapiteli stupova, za koje se pretpostavlja da su ih osmislili kraljevski arhitekti iz razdoblja Prvog hrama (10.- 6. stoljeće prije Krista], najljepši su i najimpresivniji do danas otkriveni", stoji u objavi Izraelske uprave za starine (IAA) te se dodaje da iznenađuje to što su dva od tri kapitela "uredno zakopana, jedan iznad drugog".</p><p>"U ovom je trenutku teško reći tko je skrio kapitele na taj način i zbog čega je to učinio", rekao je prof. <strong>Yaakov Billig</strong>, koji je vodio arheološka iskopavanja.</p><p>Dodao je da je velika zgrada vjerojatno uništena tijekom babilonskog osvajanja Jeruzalema 586. prije nove ere.</p><p>Stručnjaci IAA smatraju da su stanari ove "monumentalne građevine" imali "prekrasan" pogled na Davidov grad ili na arapskom Wadi Hilweh, kao i na židovski hram na svetome platou koji židovi nazivaju Brdo hrama, a muslimani Haram al-Šarif (Plemenito svetište).</p><p>Arheolozi pretpostavljaju da su u zgradi živjeli članovi kraljevske ili neke plemićke obitelji.</p><p>Ornamentika kapitela vizualni je simbol iz razdoblja Kraljevstva Jude i Izraela, a kao motiv se pojavljuju i na kovanici od pet šekela koja se i danas koristi u modernoj državi Izraelu.</p>