Izraelski časnici u filmu 'NAZA' anonimno govore o planiranju velikih civilnih žrtava u Gazi

Masovne smrti civila bile su predviđene u postupanju izraelske vojske u Pojasu Gaze, prema dokumentarcu na Venecijanskom filmskom festivalu predstavljenom u četvrtak koji osporava službene izvještaje o ratu.

Film "NAZA", u režiji izraelskih novinara Yuvala Abrahama i Rachel Szor, naslovljen je prema izraelskom vojnom terminu za očekivani broj "kolateralnih žrtava" u zračnim napadima, a temelji se na svjedočanstvima obavještajnih časnika i vojnika.

Radilo se "masovnom ubijanju industrijskih razmjera", kaže jedan od časnika u nizu anonimnih intervjua.

Film je na premijeri dobio 25-minutne ovacije, daleko najduže na festivalu ove godine dosad.

Napade navodi AI

Zdravstvene vlasti u Gazi kažu da je više od 73.000 Palestinaca ubijeno u izraelskoj vojnoj kampanji koja je počela kao odgovor na napad Hamasovih militanata na Izrael u listopadu 2023. u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi.

Službeni Izrael tvrdi da je uložio velike napore kako bi izbjegao civilne žrtve, a da Hamas koristi civile u Gazi kao ljudski štit u gusto naseljenim područjima, što ta militantna skupina poriče. No film priča drugačiju priču.

"U filmu prikazujemo sustav ciljanja koji je u svojoj namjeri usmjeren na ljude u civilnim prostorima, u svojim domovima", rekao je Abraham za Reuters.

Obavještajni časnici opisali su sustav pogonjen umjetnom inteligencijom koji identificira ciljeve koristeći podatke prikupljene s tisuća hakiranih mobitela.

Odjeci holokausta?

Nekoliko intervjuiranih časnika uspoređuje svoja svjedočanstva s povijesnim obrascima dehumanizacije, vukući paralele izraelskih postupaka s nacističkim holokaustom.

"Ta veza dolazi od vojnika samih", rekao je Abraham. "Toliko se često sjećanje na holokaust koristi kao sredstvo za opravdanje postupaka izraelske vojske u Gazi da nas to dovodi do šireg zaključka."

Izraelska vojska još nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar o dokumentarcu.

Svi intervjui snimani su na krovovima kuća u Tel Avivu, trgovačkoj prijestolnici Izraela, noću. "Nastojali smo pokazati kako se život u Tel Avivu nastavlja", rekla je Szor, koja je prošle godine s Abrahamom osvojila Oscara za svoj dokumentarac „No Other Land“ o rušenju kuća koje provodi Izrael na Zapadnoj obali.

Abraham je izrazio sumnju da će Izrael ikoga privesti pravdi za smrt civila bez vanjskog pritiska.

"Nadam se da će biti pravde i odgovornosti za zločine. ... Ovisi o tome hoće li se ljudi pozivati ​​na odgovornost i o političkoj volji Sjedinjenih Država i EU-a“, rekao je.

"NAZA“ je jedan od 21 filma koji se natječe za venecijansku nagradu Zlatni lav, koja će biti dodijeljena u subotu.