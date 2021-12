Svaka je smrt - smrt previše, zato vam ne mogu odgovoriti na pitanje jesmo li zadovoljni sadašnjim epidemiološkim brojkama. Ali upravo brojke govore tisuću riječi. Kažu da smo ‘booster’ dozom spasili stotine, tisuće života, i to je to. Ne obećajemo Svetu zemlju, ali dajemo sve od sebe da spašavamo živote, kaže nam u razgovoru dr. Arnon Shahar, jedan od najvažnijih savjetnika izraelskog premijera Naftalija Bennetta. Zovu ga “izraelskim menadžerom za cjepivo”, član je tamošnjeg nacionalnog epidemiološkog tima, kao i odbora za cijepljenje, koji je savjetodavno tijelo premijeru i ministru zdravstva. Kao međunarodni savjetnik za pandemiju COVID-a boravio je u Zagrebu kako bi našoj Vladi i domaćem epidemiološkom timu prenio izraelski “COVID know-how”, znanje i iskustva. Bio je voljan s nama razgovarati, kaže kako je upravo to njegov posao - nikoga ne nagovarati na cijepljenje nego govoriti, i govoriti opet, opet i iznova, o tome koliko cjepivo pomaže.