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PRIMIRJE NA PAPIRU

Izraelski ministar obrane: Nastavljamo operacije u Libanonu unatoč primirju!

Piše HINA,
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Izraelski ministar obrane: Nastavljamo operacije u Libanonu unatoč primirju!
Foto: Stringer

Izrael će zasad nastaviti svoje operacije na terenu u južnom Libanonu, a libanonski stanovnici koje je Izrael prisilio da napuste svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar obrane Israel Katz

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što su Libanon i Izrael priopćili da su tijekom pregovora u Washingtonu postigli dogovor o provedbi prekida vatre. Sporazum je uvjetovan obustavom vatre militantne skupine Hezbolah.

U priopćenju je Katz rekao da će postrojbe ostati u takozvanoj sigurnosnoj zoni na jugu Libanona, uključujući područje dvorca Beaufort, utvrde stare 900 godina koju je Izrael zauzeo u subotu.

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Rekao je da će Izrael nastaviti „uklanjati terorističku infrastrukturu na tom području", dok Izrael ima „slobodu djelovanja, uz potporu Sjedinjenih Američkih Država, da izvodi napade u Bejrutu kao odgovor na napade na izraelske zajednice i teritorij".

Libanon i Izrael u srijedu su se dogovorili o novom prekidu vatre u Libanonu uz potporu SAD-a. Prethodno su u travnju postigli dogovor o obustavi neprijateljstava, koji je zatim u svibnju produljen, no nasilje se nastavilo.

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