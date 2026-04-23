Izraelski ministar prijeti: 'Slijedi smrtonosni napad na Iran. Vratit ćemo ih u kameno doba!'

Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu nakon oštrih poruka iz Izraela. Ministar obrane Israel Katz poručio je da je njegova zemlja spremna obnoviti rat protiv Irana i zadati mu razorne udarce. Kako prenosi BBC, Katz tvrdi da izraelska vojska čeka 'zeleno svjetlo' iz Washingtona za nastavak operacija, s ciljem dovršetka obračuna s iranskim vodstvom. - Napad će ovaj put biti drugačiji i smrtonosan te će zadavati razorne udarce na najbolnijim mjestima, koji će potresti i srušiti njegove temelje - kazao je Katz.

Uz to, zaprijetio je i napadima na energetsku i gospodarsku infrastrukturu Irana, poručivši da bi takvi potezi mogli zemlju vratiti 'u mračno kameno doba'.

Ove izjave dolaze nakon ranijih poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je također zaprijetio Teheranu sličnim scenarijem ako ne pristane na dogovor o završetku sukoba. - Iran ćemo bombardiranjem vratiti u kameno doba - rekao je u travnju Trump.

Katz je naglasio da 'izraelska vojska čeka zeleno svijetlo da dovrši eliminaciju dinastije Hamnei'.