Izraelski parlament u prvom čitanju odobrio prijedlog zakona o smrtnoj kazni

Kontroverzni prijedlog zakona kojim bi se uvela smrtna kazna za teroriste prošao je prvu prepreku u izraelskom parlamentu, Knesetu. Prijedlog zakona, koji podupire vlada premijera Benjamina Netanyahua, odobren je u prvom čitanju, izvijestio je Times of Israel u ponedjeljak navečer. Da bi stupio na snagu, zakon mora proći još dva čitanja u parlamentu.

Prema nacrtu zakona, smrtna kazna primjenjivala bi se na osobe koje ubiju Izraelce iz „rasističkih motiva“ i „s ciljem nanošenja štete Državi Izraelu te obnovi židovskog naroda na njegovoj zemlji“, navodi se u izvješću.

Kritičari upozoravaju da bi takvo formuliranje u praksi gotovo isključivo obuhvaćalo arapske počinitelje koji ubijaju Židove, a ne i židovske ekstremiste koji napadaju Palestince.

Slični pokušaji uvođenja smrtne kazne za teroriste u prošlosti su propali.

Izrael je ukinuo smrtnu kaznu za ubojstvo 1954. godine, premda zakon i dalje dopušta njezinu primjenu u posebnim okolnostima, poput zločina nacističkih ratnih zločinaca ili izdaje u vrijeme rata.

Egzekucija visokorangiranog nacista Adolfa Eichmanna 1962. godine bila je posljednji put da je smrtna kazna, koju je izrekao redovni sud u Izraelu, i provedena.