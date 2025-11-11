Obavijesti

Netanyahu podupire

Izraelski parlament u prvom čitanju odobrio prijedlog zakona o smrtnoj kazni

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jeenah Moon

Prijedlog zakona o smrtnoj kazni za teroriste prošao prvo čitanje u Knesetu! Hoće li ovaj kontroverzni zakon postati stvarnost?

Kontroverzni prijedlog zakona kojim bi se uvela smrtna kazna za teroriste prošao je prvu prepreku u izraelskom parlamentu, Knesetu. Prijedlog zakona, koji podupire vlada premijera Benjamina Netanyahua, odobren je u prvom čitanju, izvijestio je Times of Israel u ponedjeljak navečer. Da bi stupio na snagu, zakon mora proći još dva čitanja u parlamentu.

Prema nacrtu zakona, smrtna kazna primjenjivala bi se na osobe koje ubiju Izraelce iz „rasističkih motiva“ i „s ciljem nanošenja štete Državi Izraelu te obnovi židovskog naroda na njegovoj zemlji“, navodi se u izvješću.

Kritičari upozoravaju da bi takvo formuliranje u praksi gotovo isključivo obuhvaćalo arapske počinitelje koji ubijaju Židove, a ne i židovske ekstremiste koji napadaju Palestince.

PLAN ZA MIR Izrael poručio: Turska vojska neće biti dio međunarodnih snaga koje će preuzeti Gazu
Izrael poručio: Turska vojska neće biti dio međunarodnih snaga koje će preuzeti Gazu

Slični pokušaji uvođenja smrtne kazne za teroriste u prošlosti su propali.

Izrael je ukinuo smrtnu kaznu za ubojstvo 1954. godine, premda zakon i dalje dopušta njezinu primjenu u posebnim okolnostima, poput zločina nacističkih ratnih zločinaca ili izdaje u vrijeme rata.

Egzekucija visokorangiranog nacista Adolfa Eichmanna 1962. godine bila je posljednji put da je smrtna kazna, koju je izrekao redovni sud u Izraelu, i provedena.

