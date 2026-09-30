Izraelski premijer o drami u avionu: 'Pilot je pokušao srušiti zrakoplov, putnici ga svladali'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je događaje u srijedu na letu Flydubaija za Tel Aviv "ozbiljnim sigurnosnim incidentom", nakon što je pilot navodno izbo svog kopilota i pokušao srušiti zrakoplov. Netanyahu je rekao u videoporuci da su gotovo svi putnici u avionu bili Izraelci. Pilot je očito namjeravao srušiti zrakoplov dok se približavao Izraelu s putnicima na letu, dodao je.

Izraelski ministar obrane Israel Katz nazvao je incident "pokušajem džihadističkog napada" koji je spriječen samo zahvaljujući hrabrosti izraelskih putnika.

Zrakoplov Flydubaija iz Dubaija za Tel Aviv prinudno je sletio u Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Netanyahu je rekao da mu je putnik u telefonskom razgovoru opisao kako se zrakoplov okretao i počeo ponirati.

Prema tom svjedočenju, putnik je zajedno s članom posade uspio na silu ući u kokpit. Tada su svladali napadača dok je pokušavao oštetiti instrumente zrakoplova.

Još jedan član posade ušao je u kokpit i uspio stabilizirati zrakoplov, rekao je Netanyahu.

"Pozdravljam ove heroje koji su pokazali iznimnu snalažljivost i hrabrost. Spasili su mnoge živote. Spriječili su veliku katastrofu", rekao je izraelski premijer.

Zrakoplov je sigurno sletio u Saudijsku Arabiju, a napadač je uhićen, rekao je Netanyahu, dodajući da ga ispituju saudijske sigurnosne vlasti.

"Svi putnici su na sigurnom", rekao je Netanyahu.

"Naložio sam sigurnosnim službama da se pripreme za dodatne potencijalne prijetnje", dodao je izraelski premijer, ne ulazeći u detalje.

Reuters prenosi da je Saudijska ‌Arabija odbila ​zahtjev Izraela ⁠da se njegovim ⁠zrakoplovima vrate izraelski putnici s leta Flydubaija ​koji je prisilno sletio u kraljevstvo, rekla su u srijedu dva sigurnosna izvora.

Upućen je zahtjev da se izraelskim vojnim zrakoplovima dopusti da vrate Izraelce iz Saudijske Arabije, koja nema diplomatske odnose s Izraelom, rekli su izvori.

Saudijska zračna luka Tabuk u međuvremenu je priopćila da su svi putnici s leta Flydubaija otišli prema svom konačnom odredištu zamjenskim letom.