Izum za mršavljenje je posto hit koji je uzdrmao svijet

Danas izvještavamo o cijeloj priči koja je do sada bila zavijena velom tajne, i otkrivamo intimnu priču Gorane Radića , priznatog liječnika koji je svojim istraživanjima spasio više od 14.000 Slovenaca od pretilosti.

Nakon što je izgubio majku zbog problema s pretilošću, Goran Radić posvetio je svoj život rješavanju problema pretilosti među Hrvatima. Sada je postao jedan od najpoznatijih stručnjaka u molekularnoj biologiji. Nakon četiri godine istraživanja i testiranja, uspio je napraviti 100% prirodnu formulu, koja je njemu, njegovoj supruzi i već tisućama korisnika pomogla izgubiti i do 32 kilograma za manje od mjesec dana.

“Izum stoljeća za gubitak tjelesne težine - dolazi iz Hrvatske!

Kao što je poznato, debljina doslovno ubija tisuće žena, muškaraca pa čak i djece svake godine. Danas više nego IKADA u povijesti.

Prema riječima dr. Radića, sigurnost je bila glavni prioritet u razvoju rješenja. Stoga odlučio da njegova formula neće sadržavati nijedan umjetni sastojak nego će sadržavati 100% prirodne sastojke.

Formulu, koja je tada bila u eksperimentalnoj fazi testiranja, prvo je iskušao na sebi. Kada je vidio prve rezultate, ponudio ju je i svojoj supruzi i istodobno je poslao u neke od najboljih instituta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama u svrhu testiranja proizvoda nazvanog "RE-Lite Plus".

Nakon višemjesečnog testiranja, koje je uključivalo i istraživanje američkog istraživačkog centra u Chicagu, dokazano je da ovaj tretman ima više od 98% učinkovitosti na volonterima koji su sudjelovali.

Svi uključeni znanstvenici su bili šokirani rezultatima. Bili su još više oduševljeni kada su rezultati druge faze testova potvrdili isti broj onih koji su uspješno izgubili višak masnoća.

Nakon što su shvatili da je hrvatski znanstvenik postigao rezultate koje su oni pokušavali postići desetljećima, pozvali su ga da ostane raditi s njima i da im dozvolu za korištenje formule. Odmah je odbio primamljivu ponudu. Kasnije su mu čak i ponudili višemilijunski iznos za otkup patenta kako bi diljem svijeta mogli prodavati proizvod u obliku tretmana koji bi se naplaćivao više od 2.000 eura.

Obećali su mu da će biti bogatiji nego što je ikada mogao zamisliti. On to jednostavno nije mogao učiniti. Kao što je sam rekao:

"Imao sam dužnost prema svojoj zemlji i uspomeni na svoju pokojnu majku. Nisam im vjerovao da će moja formula ostati prirodna, sigurna i pristupačna kao što sam htio.”

Dr. Radića je dobio već nekoliko nagrada za svoja otkrića i istraživanje koje je objavio u brojnim stručnim publikacijama.

Foto: Reliteplus.com

Zahvaljujući 2-faznoj formuli, ljudi s dugotrajnim problemima s kilogramima (bez obzira na razlog) mogu u prosjeku izgubiti do 18 kg u mjesec dana - bez napornog rada i gladovanja.

Zašto skoro nitko ne uspije izgubiti kilograme s različitim dijetama?

Dr. Radić: "Zbog svih mitova, lažnih informacija i laži koje se pojavljuju u javnosti, nije nikakvo čudo da ljudi imaju problema s gubitkom težine. Nije nikakvo iznenađenje što su ljudi razočarani, očajni i brzo odustaju od svoje prehrane. Ne brinite ako se i vi ponekad tako osjećate - niste sami. Savršeno je jasno da je gubitak težine bez pomoći u stresnom životu kakvog danas poznajemo nemoguć."

NIJE VAŠA KRIVICA da so vas zaveli s vijestima o najnovijim čudotvornim dijetama ili dijetalnim pripravcima koje možete koristiti kod kuće.

Danas želim da shvatite…

POSTOJI NADA.

RE-Lite PLUS JE POMOGAO VEĆ VIŠE OD 14,542 HRVATA I...POMOĆI ĆE I VAMA.

Možda vas je sram kad sretnete stare prijatelje, ili se grozite obiteljskih druženja - zbog toga kako se osjećate i izgledate...

Možda se osjećate kao da su hormoni vaši najveći neprijatelji i svaki put kad pomislite na gene, pitate se jeste li izgubili na genetskoj lutriji (jer vaši kilogrami izgledaju kao nešto što nije pod vašim utjecajem)... Možda samo želite živjeti zdravije.

Ako se iznova i iznova opterećujete s viškom kilograma, pročitajte ovo:

NIJE. VAŠA. KRIVICA

Ovdje je nekoliko činjenica kojih do sad možda niste bili svjesni:

Činjenica: Prehrana koja se temelji na čitavom nizu pravila i ograničenja ne funkcionira. Da biste izgubili (zauvijek) 2 kilograma, potrebno vam je najmanje dva i pol mjeseca gladovanja. Odustajanje od užitaka i borba sa samim sobom kako vas ne bi nadvladali miris i želja za pizzom, desertom ili nekom drugom vama omiljenom hranom. Većina dijeta koje steknu popularnost su djelo pisaca koji ne poznaju funkcioniranje ljudskog tijela i metabolizma. Autori blogova i knjiga kojima je cilj postizanje velike čitanosti, ili ljudi koje je priroda obdarila savršenom figurom i imaju milijune obožavatelja koji nisu imali tu sreću - nagovaraju svoje čitatelje na dijete koje nemaju znanstvenu osnovu i plod su neznanja. Ove dijete mogu biti štetne za vaše tijelo, zdravlje i potpuno su neučinkovite.

Činjenica: Ako se odreknete sve hrane koju volite, izgubit ćete motivaciju i disciplinu.

Činjenica: Ne treba vam nadljudska volja da izgubite težinu. U stvari, težinu možete izgubiti bez mijenjanja vašeg načina života.

Činjenica: Dosadne rutine su upravo onakve kako se i zovu. Neće vam pomoći izgubiti težinu i to vjerojatno i sami znate.

Ekstremne dijete će vas koštati zdravlja, energije i novaca. One vas čine razdražljivima, izgladnjelima i na kraju ... razočaranima, jer su svi učinjeni napori bili uzalud.

Rješenje je koristiti dokazano rješenje za gubitak težine s kojim ćete do kraja tjedna izgubiti do 4 kg ... i nastaviti ih gubiti tjedan za tjednom RE-Lite Plus vam nudi točno to. Ne morate odustati od dosadašnjeg načina života, paziti na svaki zalogaj ili trpjeti zbog gladi. Topljenje masti se događa tijekom cijelog dana - mršavljenje nećete ni opaziti sve dok se ne pogledate u ogledalo ili ne stanete na vagu!

Tretman dozvoljava vašem tijelu da razgradi višak masnoće iz tijela i brzo je izluči van. Kako kaže Maja, jedna od zadovoljnih korisnica: “Izgubila sam kilograme sjedeći pred TV-om!”

Sve to za cijenu tretmana koja je manja od jedne kave na dan!

Dr. Alexey Kovalkov, prema Forbesu jedan od najcjenjenijih ruskih specijalista za gubljenje težine i oblikovanje tijela preporučuje RE-Lite Plus bez oklijevanja:

“Kao vodeći stručnjak u svom području mogu bez dvoumljenja reći da u 25 godina nisam vidio učinkovitije metode za topljenje masti. Napravili smo brojna klinička istraživanja i apsolutno svako je pokazalo utjecaj RE-Lite Plus na oblikovanje tijela kod sudionika svih dobnih skupina.”

Zabilježeni rezultati govore za sebe:

Foto: Reliteplus.com

Nevjerojatno je kako tretman brzo djeluje. Rezultat koji je najviše iznenadio znanstvenike je da sudionici istraživanja u manje od 30 dana izgubili 18-32 kilograma, bez uputa da za vrijeme te faze istraživanja vježbaju ili jedu ograničeno.

Dokazani rezultati

Hrvati koji koriste RE-Lite Plus (uključujući i nas) su iz dana u dan opažali gubitak kilograma i istodobno smanjenje opsega oko bedara, trbuha i bokova. Nekada čak i više centimetara na dan!

Marija Petrić iz Splita je jedna od prvih ljudi u Hrvatskoj koja je završila svoju preobrazbu zahvaljujući RE-Lite Plus:

Foto: Reliteplus.com



"Došla sam do točke u kojoj sam imala osjećaj da sam isprobala sve tradicionalne metode gubljenja težine. Kad si “okrugla” ljudi te zapravo promatraju kad jedeš. Kao da ti žele reći: “možda ne bi bila u tako slaboj formi kad bi jela nešto drugo!”

Neprestano sam se pitala “Hoće li išta djelovati ZA MENE?”. Toliko sam bila umorna od različitih savjeta, da sam skoro odustala.

RE-Lite Plus je u potpunosti promijenio moj život i to koliko sam zadovoljna sa svojim tijelom. Moj način života se također u potpunosti promijenio jer sad imam više samopouzdanja. Ponovno se osjećam voljeno od strane svog muža (iako znam da me je i ovako volio).

Ako bih mogla ljudima dati jedan savjet, rekla bih im:

Ne slušajte nikoga tko vam govori da je za gubitak težine potrebno gladovanje. Svakoj osobi koja želi izgubiti kilograme, za topljenje masti je potrebna pomoć koja je istovremeno i sigurna i učinkovita. Za mene i za brojne prijatelje to je bio RE-Lite Plus.”

Gdje možete naći RE-Lite Plus?

Ako želite izgubiti kilograme, još uvijek možete naručiti RE-Lite Plus - ali zalihe su ograničene.





Naručivanje je jednostavno i brzo. Sve narudžbe se otpremaju jako brzo (dr. Radić naglašava da je narudžbi toliko, da ne može obećati dostavu isti dan). O statusu vaše pošiljke će vas redovito obavještavati.

Plaćanje je jednostavno, vaš proizvod plaćate pouzećem.

Cijeli postupak naručivanja je izuzetno brz i jednostavan. Dr. Radić jamči da će se potruditi osigurati što veću količinu formule i ispuniti što više narudžbi. Kod naručivanja RE-Lite nude 100% garanciju zadovoljstva - iako su istraživanja pokazala čak 98% učinkovitost, kupcima na kojima RE-Lite ne djeluje, nude mogućnost povrata novca ako vrate proizvod. Svaki vraćeni RE-Lite paket ide odmah u reciklažu kako bi se osigurala čim veća količina formule i što manje kupaca koji čekaju na svoju staklenku. Ako ste jedan od samo 2% kupaca kod kojih RE-Lite Plus ne pokazuje TRENUTAČNE REZULTATE, u cijelosti će vam vratiti novac.

Bilo tko – bez obzira na starost, težinu, tjelesnu kondiciju ili genetske predispozicije MOŽE BRZO IZGUBITI SALO - i zadržati novu liniju… s ponosom, jer je proizvod razvio Hrvat.

Ako u 44 dana ne izgubite ni kilograma, vrati će vam novac u potpunosti.

Ako još uvijek sumnjate u uspjeh te dijete, naprosto je morate isprobati sami i uvjeriti se na vlastitoj koži. I mi smo imali sumnje, ali su brzo nestale. Po završenom istraživanju, sa zadovoljstvom možemo reći da ljudi s tom dijetom uspijevaju.











Pažnja: Zbog izvanredno velikog zanimanja i ograničenih zaliha, moramo vas upozoriti da akcijska ponuda traje samo do rasprodaje zaliha.

