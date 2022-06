'Izvadio je spolovilo pa počeo masturbirati na plaži! A reakcije stanovnika? To me iznenadilo'

Neugodna situacija dogodila se ženi koja je otišla na jednu plažu u Cavtatu. Kako je opisala za Index, dok se sunčala, nekoliko metara od nje se muškarac samozadovoljavao.

Žena je na plažu došla već drugi put, a i dan prije primijetila je muškarca koji je buljio u nju, no nije htjela obraćati pažnju na njega. No, tog dana ga više nije htjela ignorirati.

- Najprije je stajao na izlazu iz mora i nekoliko puta je protrljao svoje spolovilo, nakon čega sam podigla šešir i prema njemu usmjerila kratki pogled. Nakon toga je izašao iz mora i otišao do svojih stvari - ispričala je pa nastavila:

- Mislila sam da će na tome stati, no ubrzo je pokupio ručnik i ležaljku koju je imao sa sobom i prebacio se nekoliko metara od mene te sjeo na zidić i izvadio svoje spolovilo i počeo se samozadovoljavati - ispričala je. Izvadila je mobitel da ga snimi, no kada je okrenula mobitel prema njemu, on je već bio gotov.

Sve je vidjela i djevojka koja je bila u njenoj blizini. Ona joj je ispričala da je i sama imala neugodne situacije s tim muškarcem, ali da nitko ne reagira, pa nije ni ona.

"Vi se tu sunčate, što ja tu mogu?"

- Nakon što sam završila sa snimanjem, dotični pervertit je ustao, na što sam mu se obratila i rekla kako sam sve snimila što je upravo radio, a na to je on upitao: "Vi ste odavde? Što sam radio?". Rekla sam mu da se sve vidi na snimci, kao što se vidi i tko je on te da ću snimku predati policiji i u javnost, na što se on krenuo ispričavati - ispričala je žena.

Poručila mu je da joj ne prilazi i ne obraća jer će pozvati policiju.

- Dotični je optužio mene i djevojku koja je bila u mojoj blizini riječima: "Vi se tu sunčate, što ja tu mogu?". Tako da i ovaj put još jedan od seksualnih predatora prebacuje odgovornost na nas žene, da smo mi krive te da smo ga dovele do te situacije, na javnoj plaži, među drugim ljudima, sunčajući se u kostimima kao i svi ostali ljudi na plaži - ispričala je.

- Rekla sam mu da se nadam da nema doma ženu i djecu, te pogotovo da nema kćer, nakon čega se opet počeo ispričavati i rekao kako on ima svakakvih problema, uporno se pokušavajući opravdati za svoj čin - rekla je te dodala kako se muškarac udaljio tek kad je krenula zvati policiju. Međutim, nije otišao s plaže.

Policiju ipak nije nazvala.

- Tek sam tu nekoliko dana, ne znam kako ljudi funkcioniraju. Iz straha da ne napravim sebi gore - rekla je.

"Nitko ništa nije poduzeo"

No, iznenadile su je i reakcije stanovnika. Kako je ispričala, svi su na plaži vidjeli što se događa, ali nitko nije ništa poduzeo. Ona i djevojka koja je bila kraj nje otišle su u kafić nakon toga.

- Tu nas je zaustavio dečko i s podsmjehom komentirao da sljedeći put dođemo na njegove ležaljke kako ne bismo imale tih problema - ispričala je. Nakon toga su sjele na terasu kafića gdje ih je jedan od zaposlenika, također s "podmuklim smiješkom na licu", kako tvrdi čitateljica, pitao: "Što vas je napala ona budala?"

- Rekao je da ga zna i da on to ima običaj raditi, ali da ga je potjerao s plaže ispred bara pa tu više ne dolazi. Obje smo ostale šokirane samim događajem, a onda i reakcijom lokalnih ljudi koji znaju da je to za njega uobičajeno i da mu nije prvi put da to napravi, no nitko nije poduzeo ništa po tom pitanju - ispričala je za Index.

