Izvanbračnu suprugu Marija Koradea pritvorili su jer je prijetila njegovoj majci

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu poslao je A.Š. na mjesec dana u istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Prijavili su je da je, revoltirana što je skrbništvo nad njezinim djetetom privremeno dobila majka njezina izvanbračnog supruga, zaprijetila baki.

Kako neslužbeno doznajemo od ranije je prijavljivana za prijevaru, povredu djetetovih prava te za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Zbog obiteljskog nasilja nad njom Korade junior završio je u srpnju u istražnom zatvoru.

"Prošle godine u prosincu sve je postalo neizdrživo, ponavljalo se iz dana u dan, skoro svaki dan batine... Batine u autu, na putu do posla, u autu na putu prema doma, batine doma... Kad sam htjela otići dok njega nije bilo, njegova majka me u nekoliko navrata zaključala u kuću i plašila me", rekla je tada A. Š. rekla je kako ju je Mario Korade, sin pokojnoga generala Ivana Koradea, ratnog zapovjednika koji je u Domovinskom ratu ostao bez ruke i koji je u krvavom pohodu po Zagorju 2008. ubio petero ljudi pa sebe, godinama zlostavljao.

"Dok mame nije bilo doma, mi smo bili u redu, ali dok je ona bila s nama, uvijek su bile svađe i batine, nije bio bitan razlog. Meni je smetalo što ona uvijek pametuje i u sve se miješa, a kad mi je bila najpotrebnija, nije bila tu. Znala sam joj tako reći, a to mu je zasmetalo. Uvijek je govorio da ja nju mrzim, što uopće nije istina, a ona mu je dala sve u životu. Koliko god puta je došao kući pijan ili uopće nije došao, ona je uvijek govorila neka ja šutim, da mu drugi dan kažem što mi smeta, i to sve zato što je znala kakav je kad popije i da će me istući ako nešto kažem što njemu nije po volji. Međutim, ja mnogo puta nisam htjela šutjeti pa sam dobila batine. Znao je doći kući da me nije ni prepoznao pa me napasti... - kazala nam je tada A.Š.

