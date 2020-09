Sufinanciranja obnove u iznosu od 20 posto bit \u0107e oslobo\u0111eni vlasnici nekretnina \u010diji mjese\u010dni dohodak po \u010dlanu obitelji u protekloj godini nije prelazio 4000 kuna, te oni koji na dan potresa nisu imali imovinu vrjedniju od 200.000 kuna. Konstrukcijska obnova u potpunosti \u0107e se financirati invalidima Domovinskog rata te korisnicima socijalne skrbi koji primaju pomo\u0107 za uzdr\u017eavanje.

Jandroković: Mjere nisu iz hira već da zaštitimo vaše zdravlje

Uz stroge epidemiološke mjere, Hrvatski sabor počinje dvotjednu izvanrednu sjednicu čije je sazivanje zatražila Vlada kako bi Sabor čim prije donio zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

<p>Na početku sjednice prisegnuo je ministar pravosuđa i uprave <strong>Ivan Malenica</strong>, koji je prije mjesec dana imao koronu pa nije bio na izglasavanju Vlade. Sjednica je počela oporbenim zahtjevom da se odredi stanka, a kako bi se konzultirali oko Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, a sam zakon brani premijer<strong> Andrej Plenković</strong>. <strong>Peđa Grbin</strong> (SDP) zakon smatra neambicioznim jer ne promišlja viziju razvoja Zagreba nego cementira postojeće stanje.</p><p>- Bavit će se samo time kako vratiti Zagreb kakav je bio prije potresa. Socijalni kriteriji nisu adekvatni, dostatni, pravedni i solidarni - poručio je Grbin.</p><p><strong>Anka Mrak Taritaš</strong> podsjetila je da građani s nestrpljenjem čekaju ovaj zakon. Podsjetila je kako je on nastao kao rezultat neslaganja između <strong>Milana Bandića</strong>, HDZ-a i ministarstva.</p><p>- Ovaj zakon nije provediv, treba se donijeti program mjera, a piše da će taj program donijeti vlada. Za zgrade javne namjene ne treba nam ovaj zakon. Poruka koju ćemo poslati građanima je - strpite se i čekajte - poručila je Mrak Taritaš.</p><p><strong>Marija Selak Raspudić</strong> (Most) pobunila što svi zastupnici ne mogu sjediti u sabornici zbog kako kaže navodnih epidemioloških mjera'.</p><p>- Želim Predsjedništvu Sabora zahvaliti što su nas desetkovali, skratili ste nam i vrijeme za raspravu. Napola ste nam začepili usta - kazala je zastupnica. </p><p>Kada je riječ o obnovi Zagreba ustvrdila je da se preskočila struka.</p><p>- Sve kao u ime građana, a zapravo zbog profiterstva na pragu lokalnih izbora - kazala je.</p><p>Predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> odbacio je zastupnicima žele začepiti usta. Kazao je kako je odluka Predsjedništva Sabora bila jednoglasno donesena. </p><p>- Pogođeni smo epidemijom i tražimo načine kako Sabor može što normalnije raditi. To ne radimo iz hira nego da zaštitimo zdravlje vas svih - rekao je Jandroković. </p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>poručio je kako je cilj zakona urediti način i postupak obnove zgrada oštećenih u potresu, najrazornijem potresu u zadnjih 100 godina. Naveo je kako se zakonom uređuje obnova obiteljskih zgrada ali i stambeno zbrinjavanje onih koji su ostali bez doma u potresu. Plenković je nave kako je Vlada usvojila 25 prijedloga saborskih zastupnika nakon rasprave u prvom čitanju, a poručio mu je da žele oko ovog zakona imati što širi politički konsenzus. </p><p>U potresu, dodao je, oštećeno je 26 tisuća zgrada u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji te Krapinsko-zagorskoj županiji. Neuporabljivo je više od 6700 zgrada, a 98 posto toga je u privatnom vlasništvu.</p><p>- Šteta od potresa procijenjena je na 86 milijardi kuna. U odnosu na prve procjene manji broj zgrada trebat će rušiti. To je ohrabrujuće - kazao je Plenković.</p><p>Zakonom se definira model po kojem će konstrukcijsku obnovu zgrada u udjelu od 60 posto financirati država, a po 20 posto Grad Zagreb i županije te vlasnici nekretnina. Novost u odnosu na prvo čitanje je uvrštavanje u zakon socijalnih kriterija, odnosno dohodovnog i imovinskog cenzusa</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sufinanciranja obnove u iznosu od 20 posto bit će oslobođeni vlasnici nekretnina čiji mjesečni dohodak po članu obitelji u protekloj godini nije prelazio 4000 kuna, te oni koji na dan potresa nisu imali imovinu vrjedniju od 200.000 kuna. Konstrukcijska obnova u potpunosti će se financirati invalidima Domovinskog rata te korisnicima socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje.</p><p>Zbog epidemioloških razloga u sabornici su od danas obvezne maske. u Velikoj vijećnici sjedi manji broj zastupnika, odnosni njih maksimalno 41 plus predsjedavajući, a za one zastupnike koji su pozitivni na virus ili su u samoizolaciji omogućit će se mogućnost glasanja video-vezom. </p><p>Što se tiče maski, oni koji će ih odbiti nositi dobit će prvo upozorenje, zatim opomenu i isključenje sa sjednice za taj dan, a sjednica će se prekinuti kako bi saborska straža zastupnika ili zastupnicu ispratila iz dvorane. </p>