DRAMA! Voda je okružila Crnac za 15 minuta, evakuirali ljude

IZVANREDNO STANJE ZA UNU

Izvanredno stanje obrane od poplava za Unu na području Hrvatske Kostajnice

Izvanredno stanje obrane od poplava od jutros je uvedeno za Unu na području Hrvatske Kostajnice jer su vodostaji premašili referentnu razinu od plus 450 centimetara te zasad montažno-demontažni sustav izdržava i sve bi trebalo proći bez većih problema, poručili su iz Hrvatskih voda.

- Za sada montažno-demontažni sustav izdržava u cijeloj svojoj dužini od 540 metara. Očekujemo maksimalne vodostaje rijeke Une na razini od plus 480 centimetara i sve bi trebalo proći bez većih problema - izjavio je Hini Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

Rekao je da će biti u prekidu promet državnom cestom Hrvatska Kostajnica - Hrvatska Dubica te isto tako uzvodno u smjeru Hrvatska Kostajnica - Dvor. Zamolio je građane za razumijevanje i da, ako baš moraju danas doći, dođu obilaznim pravcima do Hrvatske Kostajnice.

Novosel je istaknuo da se danas fokus Hrvatskih voda i obrane od poplava seli na velike rijeke, uz Unu i na Koranu, Kupu i Savu.

Zabilježeni su povišeni vodostaji u donjem toku Save jer su pojačani dotoci iz bosanskih velikih pritoka Vrbasa i Bosne, ali Novosel umiruje građane i kaže da će vodostaji biti od metra do dva i pol metra niži nego što su bili 2014. godine. U idućim će se danima provoditi redovne mjere obrane od poplava, no nadaju se bez veće ugroze na cijelom donjem toku Save, od Jasenovca do Županje, napomenuo je Novosel.

Na karlovačkom području vodostaji će biti na razini od plus 750 centimetara, ali to je, kaže Novosel, još uvijek pola metra niže u odnosu na neke vodostaje koji bi pravili znatnije probleme.

Samim time i nizvodno, rijekom Kupom od Karlovca do Siska, ne očekuju veće probleme.

Novosel kaže da je stanje relativno dobro, te da im "na ruku ide i što kiša lagano prestaje, odnosno znatnije su manje količine kišnih oborina koje se danas očekuju u odnosu na jučerašnji dan".

Podsjetio je da je jučer bilo najteže stanje na području Slavonije, u općini Đurđenovac i u gradu Orahovici te da je tamo došlo do relaksacije stanja na terenu. "Znači, s prestankom oborina odmah je došlo i do opadanja vodostaja pa se polako ta poplavljena voda povlači", istaknuo je Novosel.

Kaže da je nažalost od tih manjih bujičnih vodotoka na području općine Đurđenovac, u Đurđenovcu i okolnim naseljima na području općine bilo ugroženo više od 200 kuća i objekata ali stanje se sada popravlja, te slijedi sušenje i čišćenje prostora.