Izvanredno stanje zbog gripe: Umro čovjek u splitskoj bolnici

U splitskoj je bolnici od komplikacija uzrokovanih gripom umro 82-godišnji muškarac, na Klinici za infektologiju pregledano je 766 bolesnika, a hospitalizirano je njih 94, doznaje Hina od šefa Klinike za infektologiju dr. Borisa Lukšića.

Lukšić je rekao kako se može govoriti o epidemiji s obzirom na to da je od kraja studenoga prošle godine, kad je u Splitsko-dalmatinskoj županiji registriran prvi slučaj gripe, do danas na Hitnom prijamu Klinike za infektologiju pregledano 766 bolesnika i hospitalizirano njih 94, među kojima i 12 djece, no svi su izliječeni i pušteni su kući.

Trenutačno se na Klinici liječi 20 bolesnika, uglavnom oni koji imaju neku od komplikacija gripe, a najčešće je to upala pluća. Od 20 bolesnika koji se liječe dvije starije osobe su životno ugrožene, izvijestio je Lukšić.

- Nažalost, prije dva dana smo imali i prvi slučaj komplikacija gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Radi se o bolesniku starom 82 godine, kronični plućni srčani bolesnik koji je prije desetak dana doveden na našu kliniku životno ugrožen. Odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja, sva terapija koja je potrebna, pacijent je stavljen na strojnu ventilaciju. Deset dana smo se borili za njegov život, međutim, prije dva dana je umro usprkos poduzetim mjerama liječenja, rekao je.

Lukšić je također izvijestio da je ove godine među oboljelima od gripe najviše onih u srednjoj i starijoj životnoj dobi te da je na dnevnoj bazi na Hitnom prijamu Klinike za infektologiju pregledavaju duplo više bolesnika nego u istom razdoblju prošle godine. Tako su prošle godine na dan pregledavali po dvadesetak bolesnika s dijagnozom gripe, a ove je godine taj broj veći od 40 pa se može zaključiti da u najvećoj dalmatinskoj županiji vlada epidemija širih razmjera.

Opsadno stanje i u zagrebačkoj bolnici

U zagrabačku bolnicu Fran Mihaljević je jučer tijekom poslijepodneva i noći primljeno četiri teško oboljelih pacijenata. Svi su primljeni s teškim upalama pluća i svi su na respiratorima. Trenutno je u bolnici 18 bolesnika i svi su na mehaničkoj ventilaciji.

Iz Ureda za Hitne situacije Grada Zagreba medijima su proslijedili poziv na konferenciju Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

Konferencija za medije Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' održat će se u subotu, 19. siječnja 2019. u 10:30 sati u dvorani za sastanke Upravne zgrade Klinike, 2. kat (adresa Mirogojska 8, Zagreb). Tema konferencije je: Značajno povećanje broja bolesnika s teškom gripom i upalom pluća hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

Konferenciji će, uz ravnateljicu Klinike, prof.dr.sc. Alemku Markotić, dr.med. i članove ravnateljstva, prisustvovati i ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić, pomoćnik ministra zdravstva izv.prof.prim.dr.sc. Vili Beroš, dr.med. i pročelnik Ureda za zdravstvo Grada Zagreba dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med, stoji u pozivu.

Tema: Hrvatska