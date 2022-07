Izvlače potonuli brod 'Morska vila': 'Naši ronioci morali su kopati tunele da ga izvučemo'

Potonuli brod pripremali su za izvlačenje jutros od dva sata ronioci splitske tvrtke "Stijeg". Tvrtka je to specijalizirana i licencirana od Hrvatskog registra brodova za ronilačke radove i preglede. Nakon što su ronioci "snimili" stanje pod morem, pomoćnu su opremu, a riječ je o cilindrima i padobranima, počeli montirati oko broda.

Direktor "Stijega" Boran Martić objasnio je novinarima kako su ronioci uz pomoć padobrana i uzgona uspjeli da brod ispluta iako je kobilicom bio duboko u mulju, što im je dodatno otežalo izvlačenje. Nakon toga su ga "zakrpali" , pa je moglo početi izvlačenje.

"Da je brod bio naslonjen na kamenje, a ne na mulj, već bismo ga mi izvukli, no zbog mulja, naši su ronioci morali kopati tunele da ga izvučemo. To nam je peterostruko otežalo sve naše metode. Mi se trudimo i idemo korak po korak", rekao je Martić i dodao kako su za izvlačenje broda upotrijebili padobrane koji su mu dali uzgon.

Ronilac "Stijega" Damir Vukov bio je pod morem od osam do 14 sati, a nakon što je izronio novinarima je kratko rekao kako to što je brod zapeo u mulj nije nerješivo. Na pitanje je li more onečišćeno, odgovorio je da ima manjih čestica nafte, no bacaju se krpe koje ih upijaju.

Nakon što su ronioci dijelom uspjeli brod izvući na morsku površinu, brodovi su ga izvlačili sajlama.

Brod je pramcem udario u obalu i nekoliko sati poslije potonuo. Odmah su angažirane sve službe koje su branama osigurale mjesta oko broda kako se ne bi onečistilo more i okoliš.

Kapetan i vlasnik (44) "Morske vile" nakon havarije priveden je u policijsku postaju. Utvrđeno je da je pod utjecajem alkohola i protiv njega je podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu. Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić poslije je izjavio kako su kapetanu istekle sve pomorske svjedodžbe, da nije bio ukrcan na brod kao zapovjednik te da dolazak broda nije bio najavljen.

