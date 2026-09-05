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OGLASILA SE I BIJELA KUĆA

Izvori: Kineski predsjednik Xi želi u posjetu SAD-u s velikom poslovnom delegacijom...

Piše HINA,
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Izvori: Kineski predsjednik Xi želi u posjetu SAD-u s velikom poslovnom delegacijom...
Foto: SIPA/SIPA
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Xi je posljednji put doveo veliki broj poslovnih ljudi u SAD 2015., uključujući osnivača Alibabe Jacka Maa, osnivača Tencenta Pony Maa i rukovoditelje kineskih banaka i državnih tvrtki...

Kineski predsjednik Xi Jinping priprema ⁠veliku poslovnu delegaciju koja će ga pratiti u posjetu Washingtonu, rekla su dva izvora, što je neobičan potez s obzirom na američki skepticizam prema kineskim ulaganjima i zategnute veze Pekinga s privatnim poduzećima. Xi rijetko putuje u inozemstvo s korporativnim rukovoditeljima, od kojih su mnogi pali u nemilost nakon regulatornih mjera Pekinga u sektorima tehnologije, obrazovanja i nekretnina koje su započele 2020. godine.

"Bijela kuća ne prati kinesku delegaciju izvršnih direktora", rekao je dužnosnik. Bijela kuća nije objasnila što misle pod praćenjem.

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Poslovna delegacija za summit 24. rujna nije prethodno objavljena. Reuters nije mogao utvrditi koji će se rukovoditelji pridružiti delegaciji.

Ovaj potez djelomično je usmjeren na signaliziranje spremnosti Kine da podrži investicije i komercijalne veze sa SAD-om, a istovremeno Bijeloj kući ponudi neke potencijalne ekonomske pobjede uoči međuizbora, rekao je jedan od izvora upoznatih s raspravama.

Kineske tvrtke suočile su se s sve većim nadzorom nad svojim američkim ulaganjima i poslovnim operacijama posljednjih godina.

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Washington je uveo sto postotnu carinu na uvoz kineskih električnih vozila, zabranio uvoz stranih dronova, usmjerivača i robota te prisilio na prodaju američkih operacija TikToka. i stavio velike kineske tehnološke tvrtke na tzv. entitetski popis tvrtki ili organizacija koje se smatraju prijetnjom nacionalnoj sigurnosti i na crnu listu Pentagona.

Xi je posljednji put doveo veliki broj poslovnih ljudi u SAD 2015., uključujući osnivača Alibabe Jacka Maa, osnivača Tencenta Pony Maa i rukovoditelje kineskih banaka i državnih tvrtki. Tijekom tog posjeta, Kina je potpisala ugovor vrijedan 38 milijardi dolara za 300 Boeingovih zrakoplova, a Xi se sastao s američkim tehnološkim rukovoditeljima, uključujući Tima Cooka iz Applea, Marka Zuckerberga iz Mete i osnivača Amazona Jeffa Bezosa.

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Nasuprot tome, američki predsjednik Donald Trump putovao je u Kinu s velikim delegacijama američkih rukovoditelja, uključujući posjete 2017. i u svibnju ove godine, tražeći veći pristup kineskim tržištima.

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