Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG KIŠE

Izvorište rijeke Jadro zamućeno, vodu je dobro prokuhati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izvorište rijeke Jadro zamućeno, vodu je dobro prokuhati
Voda iz slavina na području pet zagorskih općina i tri grada od srijede nije za piće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iz VIK-a su također izvijestili da se nastavlja alternativna opskrba vodom za piće autocisternama i i vodospremnicima na više lokacija u Splitu, Solinu, Kaštelima i Trogiru

Zbog kišnih padalina na splitskom području nastavlja se u četvrtak zamućenost izvorišta rijeke Jadro pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju, izvijestio je splitski Vodovod i kanalizacija (VIK). Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti, navodi u priopćenju VIK.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora adekvatna, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

O rezultatima analize VIK-ova Laboratorija za pitke vode obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo, čiji stručnjaci preporučuju mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

ZBOG JAKE KIŠE Voda u Vrgorcu zamućena i nije za piće, mora se prokuhavati
Voda u Vrgorcu zamućena i nije za piće, mora se prokuhavati

Iz VIK-a su također izvijestili da se nastavlja alternativna opskrba vodom za piće autocisternama i i vodospremnicima na više lokacija u Splitu, Solinu, Kaštelima i Trogiru.

Na stranici VIK-a objavljen je raspored današnje alternativne opskrbe vodom za piće autocisternama i vodospremnicima. Cisterna s pitkom vodom obilazi po Splitu devet lokacija, a transporter s vodospremnikom od 1000 litara vode obilazi više lokacija po Splitu i području Solina, Kaštela i Trogira.

Krajem prosinca prošle godine potpisan je ugovor o izgradnji pročistača pitke vode na izvorištu Jadra. Investicija u taj strateški projekt iznosi oko 41 milijun eura, a radovi bi trebali biti završeni u roku tri godine, podsjeća VIK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'
'STOJIM IZA ODLUKA'

Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'

U jučerašnjem videu, Thompson je Tomaševića pozvao na razum i smirivanje tenzija, u protivnom je najavio radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025