Izvorište rijeke Jadro zamućeno, vodu je dobro prokuhati

Zbog kišnih padalina na splitskom području nastavlja se u četvrtak zamućenost izvorišta rijeke Jadro pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju, izvijestio je splitski Vodovod i kanalizacija (VIK). Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti, navodi u priopćenju VIK.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora adekvatna, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

O rezultatima analize VIK-ova Laboratorija za pitke vode obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo, čiji stručnjaci preporučuju mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Iz VIK-a su također izvijestili da se nastavlja alternativna opskrba vodom za piće autocisternama i i vodospremnicima na više lokacija u Splitu, Solinu, Kaštelima i Trogiru.

Na stranici VIK-a objavljen je raspored današnje alternativne opskrbe vodom za piće autocisternama i vodospremnicima. Cisterna s pitkom vodom obilazi po Splitu devet lokacija, a transporter s vodospremnikom od 1000 litara vode obilazi više lokacija po Splitu i području Solina, Kaštela i Trogira.

Krajem prosinca prošle godine potpisan je ugovor o izgradnji pročistača pitke vode na izvorištu Jadra. Investicija u taj strateški projekt iznosi oko 41 milijun eura, a radovi bi trebali biti završeni u roku tri godine, podsjeća VIK.