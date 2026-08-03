Izvukli tijela pilota nakon sudara helikoptera kod Atene

Pilot je bio Danac, a kopilot Grk, izvijestila je državna televizija ERT. Njihovom smrću broj poginulih u šumskim požarima u Grčkoj popeo se na pet, nakon što su prošli tjedan na Kreti i Peloponezu poginula tri vatrogasca. ERT je emitirao snimku koja pokazuje kako rotor jednog helikoptera udara u drugu letjelicu prije nego što ona eksplodira i u plamenu pada na tlo.

Dva člana posade u drugom helikopteru su preživjela nakon što je pilot uspio prisilno sletjeti, izvijestila je televizijska kuća. Helikopteri su se sudarili tijekom gašenja požara zapadno od Atene.

Opsežna operacija potrage i spašavanja pokrenuta je na području u blizini sela Psatha, priopćila je vatrogasna brigada.

U međuvremenu, plamen snažnog požara 50-ak kilometara zapadno od Atene proširio se na nekoliko kilometara od grada Megare, koji ima oko 36.000 stanovnika.

Prema prvim procjenama, više od 10.000 hektara šume - kao i kuće, staje i poljoprivredno zemljište - uništeno je od petka, izvijestio je ERT.

Stotine djelatnika hitne pomoći, uključujući vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom koji bjesni oko gusto šumovitog planinskog lanca Kithairon.

Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji pripadaju privatnoj mreži vjetroelektrana. U vezi s istragom uhićene su dvije osobe.

"Postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost", napisao je premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku.

Brojna sela pozvana su na evakuaciju upozorenjima putem SMS poruka. Dok su se vatrogasci borili s plamenom, članovi skupina za dobrobit životinja pokušali su kućne ljubimce, stoku i divlje životinje skloniti na sigurno iz zona požara, izvijestio je portal Ethnos.

Očekuje se da će vjetrovi popustiti u ponedjeljak, iako su vlasti upozorile da je opasnost od požara oko Atene i dalje vrlo visoka.