ČVRSTA KONTROLA PLUS+

JA, JA I JA! Kako Plenković želi staviti vojsku pod svoju čizmu?

Piše Denis Romac,

Plenkovićev napad na Kundida, kao i napadi koji su na prvog hrvatskog vojnika uslijedili iz HDZ-a, potvrđuju da premijer i vojsku želi staviti pod stranačku kontrolu, što znači da se Hrvatska i na tom planu vraća na postavke iz devedesetih,