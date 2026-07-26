JA, JA I JA! Kako Plenković želi staviti vojsku pod svoju čizmu?
Plenkovićev napad na Kundida, kao i napadi koji su na prvog hrvatskog vojnika uslijedili iz HDZ-a, potvrđuju da premijer i vojsku želi staviti pod stranačku kontrolu, što znači da se Hrvatska i na tom planu vraća na postavke iz devedesetih,
Premijer Andrej Plenković prošli je tjedan u samo nekoliko dana najprije posjetio Pariz, gdje je predstavljao Hrvatsku na velikoj vojnoj paradi u povodu francuskog Dana pada Bastille i na još važnijem sastanku takozvane Koalicije voljnih, a zatim i Kijev, gdje je sudjelovao na summitu Ukrajine i zemalja Jugoistočne Europe. Ova tri događaja imaju zajednički nazivnik: jačanje europskih obrambenih sposobnosti i podrška Ukrajini u ratu koji i dalje traje, što uključuje vojnu i financijsku potporu, ali i pripreme za postratno razdoblje. Ključna poruka pariškog vojnog mimohoda bila je europska strateška autonomija, odnosno sposobnost Europe da se sama brani i djeluje neovisno o Sjedinjenim Državama, iako o tome još nema pune suglasnosti na razini Europske unije, a pogotovo cijele Europe.